[헤럴드경제=장연주 기자] 야구장 관중석에서 포착된 한 미모의 여성이 국내외 온라인을 뜨겁게 달구면서 해당 영상이 조회수 800만회를 돌파했다. 그런데 이는 인공지능(AI)이 만들어낸 가상 인물로 밝혀졌다. 영상 속 여성의 정체를 밝혀낸 것은 야구 팬들로, 영상 속 단서로 가짜임을 밝혀냈다.

최근 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에는 ‘티비에 내가 나왔으면 좋겠다’는 글과 함께 5초 분량의 짧은 영상이 올라와 급속도로 확산했다.

영상 속 여성은 흰색 튜브톱과 청바지를 입고 긴 생머리를 한 채 다리를 꼰 자세로 한화 이글스와 두산 베어스의 경기중계에 집중하는 모습이다.

또 경기가 마음에 들지 않는 듯 입술을 깨물며 시선을 돌리는 모습과 함께 화면 위로는 “게임에 집중할 수가 없네요!(Wow, I can‘t concentrate on the game!)”라는 영어 음성이 흘러나왔다.

해당 영상의 반응은 폭발적이었다. 게재 사흘 만에 누적 조회수 811만회, 좋아요 2만5000개를 돌파했다.

하지만 미모의 여성의 진짜 정체를 밝혀낸 것은 ‘진짜’ 야구팬들이었다.

가장 결정적인 단서는 좌측 상단의 점수표였다. 화면에는 투수 김서현, 타자 조인성이 표기됐지만 조인성은 1998년 LG 트윈스에 입단해 2017년 은퇴한 후 현재 코치로 활동중이며, 두산에서 뛴 적도 없다.

또 김서현은 2023년 한화에 입단한 투수로, 두 선수의 맞대결 자체가 시기적으로 불가능하다는 지적이 나왔다.

이와 함께 플래카드 문구가 ‘최강 두산’이 아닌 ‘최강은 두산’으로 적혀 있으며, 붉은색 글씨가 아니라는 점 등도 지적됐다.

결정적으로 해당 영상을 올린 계정이 AI 생성물을 전문으로 올리는 곳이라는 사실도 뒤늦게 알려졌다.