[헤럴드경제=김주리 기자] KB국민은행, NH농협은행 등에 이어 우리은행도 이른바 ‘주 4.9일 근무제’를 도입한다.

6일 금융권에 따르면 우리은행은 오는 8일부터 매주 금요일 1시간 일찍 퇴근하는 조기 퇴근제를 시행한다.

주 4.9일제 도입은 전국금융산업노동조합과 사측인 금융산업사용자협회가 지난해 10월 산별 교섭에서 합의한 사항이다.

영업점에서 영업시간 종료(오후 4시) 이후 기존 오후 6시였던 퇴근 시간을 오후 5시로 앞당기는 방식이 일반적이다.

우리은행 관계자는 “근무 시간이 오전 8시 40분∼오후 5시 40분인데 금요일에는 1시간 조기 퇴근으로 오후 4시 40분이 퇴근 권고 시간이 된다”고 밝혔다.

최근 금융권에서는 근무 시간을 줄여가는 추세가 이어지고 있다. IBK기업은행은 올해 1월부터, KB국민은행과 NH농협은행은 3월부터 도입했다.

한편 금융노조는 지난달 ‘급여 삭감 없는 주 4.5일제 도입’ 등 요구안이 담긴 ‘2026년 산별중앙교섭 요구안’을 사측에 전달했다. 금요일에 오전만 일하고 퇴근하는 ‘주 4.5일제’ 도입을 올해 중 추진한다는 계획이다.