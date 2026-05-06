국민건강보험공단, ‘비급여 정보 포털’ 개편 주요 입원 질병의 종별·중증도별 진료비 정보 제공 확대

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민건강보험공단은 국민이 비급여 진료 항목과 비용 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 ‘비급여 정보 포털’을 개편했다고 6일 밝혔다.

‘비급여 정보 포털’은 국민의 의료 선택권을 강화하고 비급여 진료비의 투명성을 높이기 위해 건보공단에서 운영 중인 정보 제공 플랫폼이다.

건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목의 가격, 안전성·효과성, 주요 질환·수술별 진료비용 등의 정보를 한 곳에서 제공한다.

이번 개편은 복잡한 비급여 정보를 국민이 보다 쉽고 직관적으로 파악하고 모바일 등 다양한 환경에서 편리하게 이용할 수 있도록 서비스를 고도화하는 데 중점을 뒀다.

먼저 이용자 중심의 가격정보 공개 방식이 개선됐다.

기존에는 의료기관이 비급여 보고제도를 통해 제출한 비급여 가격 전체 자료를 기준으로 전국의 비급여 항목별 중앙·평균·최저·최고 가격을 산출해 제공했지만, 일부 과도하게 높거나 낮은 가격이 포함돼 실제 가격 수준을 직관적으로 파악하기 어려웠다.

이에 다빈도 제출 가격 기반의 중앙가격과 최저가격을 표출하고 지역별 가격 차이에 따른 색상 명도를 구분해 이용자가 보다 가격 정보를 쉽게 확인하고 합리적인 의료 선택을 할 수 있도록 개선했다.

가격 차이를 한눈에 확인할 수 있는 가격 비교 기능도 추가됐다.

항목별로는 최대 3개 항목, 지역별로는 최대 4개 지역에 대한 가격 비교가 가능해졌고, 최초 선택 항목과 비교군과의 가격편차도 표출해 이용자는 가격 차이를 한눈에 확인할 수 있다.

입원 질병에 대한 진료비 정보 제공을 확대하기 위해 건강보험 요양급여비용 청구내역을 기반으로 ‘진료비정보시스템(NHIS-MEIS, Medical Expense Information System)’을 구축해 뇌출혈, 자궁경부암 등 국민적 관심이 높은 210개 주요 입원 질병의 진료비 정보를 제공한다.

이 밖에도 장애인, 고령자 등 정보 취ㅇ약계층을 포함한 모든 이용자가 웹사이트를 불편 없이 정보를 이용할 수 있도록 ‘웹 접근성 품질 인증’ 획득을 통해 접근성도 강화했다.

김남훈 국민건강보험공단 급여상임이사는 “이번 개편은 국민이 비급여 가격에 보다 쉽게 접근하고, 실제 진료 시 드는 비용을 사전에 예측해 대비할 수 있도록 지원하는 데 큰 의의가 있다”며 “앞으로도 국민의 알 권리 보장과 의료비 부담 완화에 이바지할 수 있도록 사용자 중심의 서비스 개선과 정보 제공을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.

새롭게 개편된 ‘비급여 정보 포털’은 국민건강보험공단 대표 누리집과 모바일 앱 ‘건강보험25시’를 통해 접속할 수 있으며, 각종 포털 사이트에서 ‘비급여 정보 포털’ 검색을 통해서도 이용할 수 있다.