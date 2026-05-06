‘윤어게인’ 공천 논란에 “저부터 달리질 것” 민주당 견제…“하남은 철새 둥지 아니야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 6·3 국회의원 보궐 경기 하남갑 선거에 출마하는 이용 전 국민의힘 의원은 6일 당 안팎에서 ‘윤어게인’ 공천 논란이 불거진 것에 대해 “그 정권이 국민께 실망과 상처를 드린 지금, 저 역시 책임에서 자유롭지 않다”며 사과를 표했다.

이 전 의원은 이날 오전 국회에서 출마 기자회견을 열고 “변명하지 않고 숨지 않겠다”며 “국민께서 주시는 회초리를 피하지 않겠다”고 밝혔다.

이 전 의원은 봅슬레이 스켈레톤 국가대표 출신으로 21대 국회의원을 지냈다. 윤석열 전 대통령의 대선 후보 시절에는 수행 실장을 맡았었다.

그는 “저부터 달라지겠다. 책임질 것은 책임지겠다. 고칠 것은 고치겠다”며 “무너진 신뢰를 말이 아니라 행동으로 다시 쌓겠다”고 말했다. 기자회견 도중에는 눈물을 보이며 고개를 숙이기도 했다.

기자회견 후에는 기자들과 만나 “윤석열 대통령의 목표였던 정권 창출에 맞게 열심히 뛰었고 대통령을 만드는데 일조했다”면서도 “그 일조에 대해서 지난 정권이 국민들한테 실망을 안겨드렸다면 그 또한 책임이 있다는 생각으로 통감한다”고 말했다.

지역구 현안에 대해서는 “행정의 불편, 복지의 빈틈, 교통의 답답함, 생활체육 공간의 부족을 마주했다”며 교통·교육·고령화 등 관련 문제 해결을 자신했다.

하남갑 국회의원이었던 추미애 민주당 경기지사 후보와 강원지사로 지냈던 이광재 민주당 하남갑 후보에 대해서는 “하남은 철새들이 잠시 머물다 떠나는 둥지가 아니다”라며 비판했다.

이어 “6선에 민주당의 중추적 역할을 맡고 있는 추미애 의원이 지역 현안을 해결하지도 않고 바로 (경기지사 선거로) 갔다는 게 바로 철새 정치”라며 “이광재 후보도 마찬가지다. 강원도에서 뼈를 묻겠다고 하고, 분당의 미래를 책임지겠다고 얘기했다. 이제 하남에서 일을 하겠다고 하는 게 진실성이 있겠나”라고 반문했다.

여당이 추진하는 이른바 ‘윤석열 정권 조작기소’ 국정조사 및 특검법을 두고는 “국정조사가 아니고 방탄조사이고 진상규명이 아니라 죄 지우기”라며 “민주당은 오직 이재명 한 사람을 지키는 데 국회를 쓰고 있다”고 비판했다.