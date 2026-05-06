[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시교육청은 5일 발생한 고교생 흉기 피습 사건 피해자 지원 등을 위해 대책지원반을 구성했다고 6일 밝혔다.

시교육청은 숨진A(17)양이 안치된 장례식장과 A양을 도우려다가 다친 B(17)군이 수술받은 병원에 교육청 직원들을 파견해 피해 가족을 위로하고 지원 방안을 마련하고 있다.

또, 이날 오전 비상 긴급대책회의를 열고 A양과 B군이 재학 중인 학교 학생과 교직원 심리 상담 및 치료 지원 등을 모색했다,

시교육청은 관내 전체 학교에 안전교육을 즉시 실시하고 야간시간대 학생 혼자 외출하지 않도록 지도를 요청했다.

앞서 이날 오전 0시 11분께 광주 광산구 월계동 한 보행로에서 괴한이 휘두른 흉기에 A양이 찔려 숨졌으며, 비명을 듣고 피해자를 도우려던 B군도 흉기에 부상을 당했다.

경찰은 범행 11시간 만인 이날 오전 11시 24분께 장모(24)씨를 살인 등 혐의로 긴급체포했다.

고인자 광주시교육청 정책국장은 “예기치 못한 범죄로 희생된 학생을 깊이 애도하고 회복 중인 학생의 쾌유를 바란다”며 “학생과 교직원들이 트라우마를 겪지 않도록 심리·정서 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.