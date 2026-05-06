동물보호단체·사료전문업체 협업

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공이 ‘2026 유기견 입양 독려 캠페인’을 시작한다고 6일 밝혔다.

이번 캠페인은 유기견에 대한 긍정적인 인식을 전파하고 입양을 독려하기 위해 마련된 것으로, 동물 보호 단체 ‘코리안독스’ 및 사료 제조 전문 업체 ‘하루웰’과 함께 진행된다.

이스타항공은 5월부터 반려견과 함께 이스타항공을 이용하는 국내선 탑승객 전원에게 체크인 카운터에서 산책 파우치와 사료 샘플, 사료 할인 쿠폰 등을 제공한다. 산책 파우치에는 유기견 입양을 응원하는 문구를 담았다.

이스타항공은 2024년부터 3년간 유기견 봉사활동과 입양 독려 캠페인을 꾸준히 진행해 오고 있다. 올해도 홈페이지와 모바일 앱(웹), SNS 등을 통해 지속해서 유기견을 소개하며 입양 활성화를 위한 홍보 활동을 이어갈 예정이다.

이스타항공 관계자는 “가정의 달을 맞아 유기견들이 따뜻한 가정에 입양되길 바라는 마음으로 이번 캠페인을 준비했다”며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 사회적 책임을 실천해 나가겠다”고 말했다.