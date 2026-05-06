국립항공박물관서 어린이날 행사 200명 대상 교육기부 조종사·승무원 참여해 현장 경험 공유 통합 앞두고 공동 봉사 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 대한항공과 아시아나항공이 어린이날을 맞아 항공업계 진로를 소개하는 교육 봉사활동을 함께 진행했다.

양사 임직원들은 지난 5일 서울 강서구 국립항공박물관에서 ‘대한항공·아시아나항공이 함께하는 어린이날 항공 직업 특강’을 열고 어린이·청소년 약 200명을 대상으로 직업 체험형 강연을 진행했다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 교육기부 활동의 일환으로 마련됐으며, 오전과 오후 두 차례에 걸쳐 운영됐다. 대한항공과 아시아나항공의 운항승무원과 객실승무원이 직접 강연자로 나서 조종사와 승무원의 역할, 실제 업무 경험 등을 소개했다.

봉사활동에 참여한 대한항공 운항승무원은 “어린 친구들이 생각보다 적극적이어서 놀랐고, 유난히 밝고 생기 넘치는 아이들을 보며 기분 좋은 에너지를 충전하고 온 것 같다”며 “앞으로도 교육기부 봉사활동처럼 양사가 긍정적인 시너지를 낼 수 있는 협력의 기회가 많이 있으면 좋겠다”고 말했다.

아시아나항공 객실승무원도 “아이들이 마지막 질의응답 시간까지 질문이 끊이지 않을 정도로 열정적인 모습을 보여줬다”며 “서로 다른 직무의 강점이 어우러져 강의의 완성도가 높아졌고, 집중도 높은 분위기 속에서 성공적으로 마무리할 수 있었다”고 전했다.

양사는 통합 대한항공 출범을 앞두고 공동 사회공헌 활동을 확대하고 있다. 현재 어린이·청소년 대상 교육기부 프로그램을 월 1회 이상 함께 운영 중이며, 항공 분야 진로 체험 기회를 지속적으로 제공한다는 계획이다.