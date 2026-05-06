축구 국가대표팀 선전 기원 이벤트 54개팀 선정…아이오닉 9·5 2박 3일 시승

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차는 FIFA 월드컵 2026에 출전하는 대한민국 축구 국가대표팀의 선전을 기원하기 위해 ‘아이오닉과 함께하는 2박 3일 시승 이벤트’를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 지난 4월 진행한 FIFA 월드컵 2026 기념 대규모 시승 이벤트에 이어 두 번째 고객 참여형 행사로 기획됐다.

현대자동차는 응모 고객 가운데 총 54개 팀을 선정해 전국 드라이빙라운지 27개소에서 아이오닉 9 또는 아이오닉 5를 선택해 2박 3일간 시승할 수 있는 기회를 제공한다. 일부 지역은 아이오닉 9 대신 아이오닉 6를 선택할 수 있다.

선정된 고객들은 이번 달 27일부터 2박 3일 동안 시승 프로그램에 참여하게 되며, 시승 후 SNS 후기 인증 미션을 수행할 수 있다. 미션 수행 우수 고객 30명에게는 월드컵 공인구가 리워드로 제공된다.

이벤트 신청은 오늘부터 이번 달 17일까지 진행되며, 참여를 원하는 고객은 현대자동차 공식 홈페이지 이벤트 페이지를 통해 응모할 수 있다.

현대자동차 관계자는 “대한민국 국가대표팀의 선전을 기원하는 마음을 담아 ‘차박’ 콘셉트의 2박 3일 전기차 장기 시승 프로그램을 마련했으며 이를 통해 더 많은 고객이 현대자동차 전기차의 다양한 매력을 경험하길 기대한다”며 “월드컵 본선 무대에서 국가대표팀의 선전에 대한 전국민의 기대와 응원을 전할 수 있도록 다양한 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.

한편, 월드컵 현장의 열기와 감동을 직접 전하기 위한 ‘현대자동차 월드컵 응원 원정대’도 출범한다.

이번 원정대는 방송인 이경규를 원정대장으로 은퇴한 레전드 축구선수, 유소년 축구선수, 인플루언서 2인을 비롯해 지난 4월 FIFA 월드컵 2026™ 기념 대규모 시승 이벤트를 통해 당첨된 일반 고객 6명까지 총 11명으로 이뤄졌다. 이들은 출범부터 현장 관람까지 전 여정을 함께하며 다양한 영상 콘텐츠를 선보일 예정이다.

아울러 현역 국가대표 선수와 유소년 축구선수가 만나 월드컵에 대한 응원과 각자의 포부를 나누고 함께 훈련하며 응원하는 내용의 원정대 스페셜 콘텐츠도 공개할 예정이다. 현대자동차의 월드컵 캠페인 테마인 ‘Next Starts Now’를 바탕으로, ‘지금(Now)’을 살아가는 국가대표 선수와 ‘다음(Next)’을 꿈꾸는 미래 국가대표 간의 연결을 상징적으로 담아낼 계획이다.