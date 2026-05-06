2025년 상반기 대비 87억5000만 원 증액, 업체당 최대 2억 원 지원...새마을금고·중앙회와 협력, 서울신용보증재단과 업무협약 체결

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 대외 경제 여건 변화에 대응해 소상공인 금융지원 확대에 나섰다.

구는 지난 3월 4대 시중은행과의 협약을 통해 212억5000만 원 규모의 융자를 지원한 데 이어, 새마을금고와 협력해 50억 원 규모의 특별신용보증 융자를 추가로 지원한다.

이번 추가 지원은 최근 중동 사태로 인한 글로벌 공급망 불안, 에너지 가격 변동성 등으로 자금 운용에 어려움을 겪는 지역 내 소상공인과 중소기업을 지원하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 중랑구 내 새마을금고 13개소와 새마을금고중앙회는 서울신용보증재단에 4억 원을 특별 출연, 재단은 이를 재원으로 출연금의 12.5배인 총 50억 원 규모의 특별보증을 시행한다.

이에 따라 구는 시중은행 협약분 212억5000만 원을 포함해 총 262억5000만 원 규모의 금융지원 체계를 마련했다.

이는 지난해 상반기 시행한 특별신용보증융자 175억 원보다 87억5000만 원 확대된 규모다.

지원 대상은 중랑구에 사업장을 두고 사업자등록 후 3개월 이상 경과한 소상공인 및 중소기업이며, 업체당 최대 2억 원까지 융자를 지원한다. 금리는 연 2~3%대 변동금리가 적용되며, 재단 이용 여부 등에 따라 조건이 달라질 수 있다. 상환 방식은 1년 거치 후 3~4년 균등분할 상환이다.

신청은 서울신용보증재단 중랑종합지원센터를 통해 가능하다. 신용조사와 보증심사를 거쳐 보증서가 발급되면 지역 내 협약된 새마을금고에서 대출이 실행된다. 구는 자금이 신속하게 공급될 수 있도록 행정 지원을 병행할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “대외 경제 여건 변화로 자금 운용에 어려움을 겪는 소상공인에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 민생경제 안정을 위해 다양한 금융지원 방안을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.