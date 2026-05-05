[헤럴드경제=양대근 기자] 윤상현 국민의힘 의원은 호르무즈 해협에서 최근 우리 선박이 피격된 사건과 관련 “정부가 외교적 태업을 멈춰야 한다”고 지적했다.

5일 윤 의원은 페이스북에 “호르무즈 해협에서 우리 선박 나무호가 피격된 초유의 사태를 두고 트럼프 미국 대통령이 이란을 배후로 지목하며 ‘프로젝트 프리덤’ 동참을 공식 요구했다”면서 “세계 안보의 화약고가 터진 긴박한 국면임에도, 우리 정부는 여전히 사실관계 확인 중이라는 한가한 답변을 내놓고 있다”면서 이같이 밝혔다.

윤 의원은 “외교에서 신중은 미덕일 수 있으나, 위기 시의 결정 장애는 명백한 안보 자해이자 국익 훼손”이라면서 “동맹의 요구와 에너지 생명선의 위협이라는 이중고 앞에서 이재명 정부의 외교 컨트롤 타워는 어디에 있는가”라고 꼬집었다.

이어 “사실 확인은 결정을 위한 과정이지, 결정을 회피하기 위한 알리바이가 되어서는 안 된다. 그 사이 대한민국의 국제적 신뢰와 안보 동력은 실시간으로 증발하고 있다”면서 “정부는 이제라도 ‘국익 최우선’의 원칙 아래 전략적 결단에 나서야 한다”고 덧붙였다.

윤 의원은 “단순히 동맹의 요구에 끌려가는 것이 아니라, 호르무즈 통과 원유 비중이 70%에 달하는 우리의 특수한 에너지 안보 현실을 지렛대 삼아 능동적인 해법을 찾아야 한다”면서 “미군 주도 호위 작전 참여부터 독자적 선박 보호, 비전투 기여까지 모든 선택지를 테이블 위에 올려두고, 우리 국익이 극대화되는 지점을 정교하게 타격하는 외교적 수완을 발휘해야 할 때”라고 조언했다.

아울러 그는 “안보 위기 앞에 여야가 따로 있을 수 없다”면서 “정부가 명확한 사실관계를 바탕으로 국가 생존을 위한 로드맵을 제시하고 헌법 제60조 제2항에 따른 국회 동의 절차를 포함해 초당적 협력에 나설 수 있도록 해야한다”고 강조했다.