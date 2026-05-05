“국제 해상교통로, 국제법상 보호돼야” “프리덤 프로젝트 한미 간 협의 지속”

[헤럴드경제=전현건 기자] 외교부는 5일 도널드 트럼프 미국 대통령이 언급한 ‘프리덤 프로젝트’와 관련해 국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유 원칙을 강조하며, 관련 제안을 신중히 검토 중이라고 밝혔다.

외교부 대변인실은 이날 입장문을 통해 “정부는 국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유가 모든 국가의 공동 이익에 부합하며 국제법상 보호돼야 할 원칙이라는 입장을 견지하고 있다”고 밝혔다.

이어 “글로벌 해상 물류망의 안정과 회복, 정상화를 위해 다양한 국제적 노력에 적극 참여해왔다”고 설명했다.

이와 관련해 외교부는 트럼프 대통령의 최근 발언에도 주목하고 있다고 언급했다. 특히 미국 측이 제안한 호르무즈 해협 관련 구상에 대해서는 “상기 원칙과 한반도 대비태세, 국내법 절차 등을 종합적으로 고려해 검토 중”이라고 밝혔다.

외교부는 ‘프리덤 프로젝트’와 관련한 한미 간 협의도 지속되고 있다고 강조했다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 안전한 대피를 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’을 개시하겠다고 전날 밝힌 바 있다.

외교부는 “한미 양국은 호르무즈 해협을 포함한 주요 해상교통로의 안정적 이용 문제에 대해 긴밀한 소통을 유지하고 있다”고 밝혔다.

정부는 향후에도 국제 해상 질서 유지와 에너지·물류 안보 확보라는 원칙 아래 관련 논의를 이어갈 방침이다.