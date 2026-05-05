“정치 선동 아닌 책임, 정쟁 아닌 해법” “이재명 정부 민주당과 달라, 사법 정의 회복”

[헤럴드경제=전현건 기자] 더불어민주당은 5일 장동혁 국민의힘 대표가 조작 기소(공소 취소) 특검법과 관련해 ‘독재자 발상’이라고 비판한 것에 “장동혁 체제가 독재를 운운하는 행태에 실소를 금할 수 없다”고 비판했다.

강준현 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 “헌정질서를 위협한 내란 세력을 버젓이 공천한 정당이 국민의힘”이라며 이같이 말했다.

강 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 “정쟁과 선동만 부추기는 장동혁 정치”라며 “내란 방조, 민생 외면 세력에겐 공당의 자격도 없다”강조했다.

이어 “특검 논의를 향한 왜곡된 공세 역시 마찬가지”라며 “이미 국정조사를 통해 정치검찰의 강압수사, 표적 수사, 증거 왜곡 등 사법 정의를 훼손한 행태가 드러났다”고 말했다.

그러면서 “특검 논의는 정의를 바로 세우기 위한 시작일 뿐”이라며 “그럼에도 국민의힘은 공소 취소용이라는 억지 논리를 들이대며 본질을 흐리고 있다”고 지적했다.

강 수석대변인은 “복잡한 중동 정세 속 우리 국민 생명과 직결된 사안마저 외교 실패로 몰아 정쟁 도구로 삼는 모습은 책임 있는 공당의 태도라고 보기 어렵다”며 “불안을 부추기고 국익을 정쟁에 끌어들이는 것이 정당의 책임 있는 자세냐”고 지적했다.

그는 “국민의힘은 민생 문제에서도 사실과 맥락을 왜곡하며 공포를 조장하는 데 여념이 없다”며 “정치는 선동이 아니라 책임이며, 정쟁이 아니라 해법이어야 한다”고 거듭 강조했다.

또 “이재명 정부와 민주당은 다르다”며 “내란으로 훼손된 민주주의를 바로 세우고 무너진 사법 정의를 회복하며 국민 삶을 지키는 민생 정치로 나아가겠다”고 부연했다.