흉기로 1명 살해 후 도주 첨단지구 근처서 긴급체포

[헤럴드경제=이영기 기자] 광주 도심 거리에서 자정 시간대에 여고생을 살해하고 남고생에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 20대 남성이 범행 직후 도주했다가 검거됐다. 범행 약 11시간 만이다.

광주 광산경찰서는 5일 살인, 살인미수 등 혐의로 장모(24) 씨를 긴급체포했다.

장씨는 이날 0시 11분께 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고교 2학년생 A(17) 양을 흉기로 찔러 살해했다. 당시 소란스러운 소리를 듣고 돕기 위해 달려온 고교 2학년 B(17) 군에게도 흉기를 휘둘러 다치게 했다.

장씨는 범행 후 승용차와 택시 등을 갈아타며 도주했다. 그는 이날 오전 11시 24분께 사건 현장에서 멀지 않은 광산구 첨단지구의 주거지 근처에서 검거됐다.

도주 후 체포되기까지 과정에서 추가 범행은 없었던 것으로 파악됐다. 장씨는 사건 당시 A양과 거리에서 말다툼을 하다가 흉기를 휘두른 것으로 잠정 조사됐다.

경찰은 장씨의 범행 동기, 피해자들과의 관계 등 정확한 사건 경위를 파악한 뒤 장씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.