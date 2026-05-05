지난 2023년 평가전서는 ‘1-1’

[헤럴드경제=이영기 기자] 오는 6월 열리는 ‘2026 북중미 월드컵’을 앞두고, 홍명보호의 마지막 평가전 상대는 엘살바도르로 정해졌다.

연합뉴스에 따르면 5일 엘살바도르축구협회는 인스타그램을 통해 한국과 평가전 일정을 발표했다. 오는 6월 3일(현지시간) 오후 5시 미국 유타주의 아메리카 퍼스트 필드에서 한국과 평가전을 치른다고 밝혔다.

엘살바도르는 국제축구연맹(FIFA) 100위이며 이번 월드컵 본선엔 진출하지 못한 팀이다. 한국과는 지난 2023년 6월 평가전에서 1-1로 비긴 적이 있다.

대한축구협회 관계자는 “사전캠프 훈련과 이 기간 치를 두 차례 평가전은 고지대 적응에 초점이 맞춰진다. 그런 부분에 중점을 두고 평가전 상대를 물색했다”고 설명했다.

홍명보 감독이 지휘하는 대표팀은 16일 광화문 팬 축제와 함께 월드컵에 나설 국가대표 최종 명단을 발표한 뒤 18일 미국 유타주 솔트레이크시티 사전캠프로 떠난다.

홍명보호가 조별리그 1, 2차전을 치르고, 베이스캠프도 차리는 멕시코 과달라하라는 해발 1571ｍ 고지대다.

베이스캠프로 6월 5일 입성하기까지 20일간 진행되는 사전캠프 훈련에서 선수들의 고지대 적응력을 끌어올리고 전술 완성도도 높여야 본선 무대에서 좋은 성적을 기대할 수 있다.

경기 장소 역시 고지대 적응을 염두에 둔 것으로 분석된다.미국 메이저리그사커(MLS) 레알 솔트레이크시티의 홈구장인 아메리카 퍼스트 필드는 해발 1356ｍ에 있다. 홍명보호의 사전캠프 고도(1460ｍ)보다 낮은 곳이다. 과달라하라 베이스캠프보다는 200ｍ 정도 낮다.

축구협회는 “경기 시각과 장소 등 세부 사항을 놓고 막판 협의 중”이라고 설명했다.