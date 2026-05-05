“정부 낙관적인 정세 판단, 모호한 외교 기조 위협 상황 초래” “정부 이번 사태 대응 과정, 조치 등 국민 앞에 소상히 밝혀야”

[헤럴드경제=전현건 기자] 국민의힘은 5일 호르무즈 해협 내에서 우리 선박에 폭발과 화재가 발생한 사건과 관련해 “이재명 정부의 안일한 대응이 부른 안보 위기”라고 비판했다.

박충권 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 “전날 밤 중동 호르무즈 해협 인근에서 우리 선박이 피격당하는 충격적인 사태가 발생했다”며 “인명피해가 없었지만 이재명 정부의 외교적 대응 한계와 안보 빈틈까지 가려 질 수 없다”고 지적했다.

박 원내수석대변인은 “이번 사태는 예고된 위기였다”며 “정부의 낙관적인 정세 판단과 모호한 외교 기조가 우리 선박의 안전을 위협받는 상황을 초래했다”고 목소리를 높였다.

이어 “중동 지역 긴장이 고조되며 해상 안전 경고가 이어졌음에도 정부는 실효성 있는 선제 조치 대신 원론적 입장만 반복했다”며 “동맹국과의 긴밀한 협력으로 안전판을 마련했어야 할 정부의 외교력은 정작 위기 앞에서 실체를 보이지 않았다”고 거듭 비판했다.

사건 이후 대응과 관련해선 “정부가 ‘경위 파악 중’이라는 말만 되풀이하며 신속한 대책을 내놓지 못하고 있다”며 “국민을 불안하게 하는 모습”이라고 강조했다.

박 원내수석대변인은 “국가의 제1 의무는 국민의 생명 보호”라며 “정부는 이번 사태 대응 과정과 조치를 국민 앞에 소상히 밝혀야 한다”고 촉구했다.

그러면서 “외교·안보 대응 체계를 전면 재점검하고 재발 방지 대책을 마련해야 한다”며 “무너진 해상 안보를 바로 세우고 우리 선박의 안전을 확보하기 위해 정부 책임을 끝까지 묻겠다”고 밝혔다.