[헤럴드경제=민상식 기자] 코미디언 이상훈이 자신의 장난감 수집 취미에 관한 생각을 밝혔다.

유튜브 채널 ‘여성동아’에는 ‘장난감계 유재석, 아내도 인정한 이상훈의 장난감 사랑’이라는 제목의 영상이 지난달 28일 공개됐다.

영상에서 이상훈은 장난감 크리에이터이자 박물관장으로 활동하는 일상을 공개했다.

이상훈은 “수요일에 개그콘서트 녹화하면 목요일은 또 회의해야 한다”라며 “라디오도 하나 하고, 금, 토, 일 스케줄 없을 땐 박물관으로 출근한다. 월요일에는 개그콘서트 리허설을 한다”라고 말했다.

또 그는 “만약 리허설 통과가 안 되면 화요일에도 하고, 통과가 잘 되면 제 개인 채널 촬영을 한다”라면서 본인의 빡빡한 일정을 공개했다.

최근 화제가 된 “장난감 구입비로 10억원 태웠다”라는 발언에 관해 묻자, 이상훈은 “사실 더 태웠다”라고 답했다.

그는 “그때 당시엔 현존 가치, 잔존 가치를 얘기한 것 같다”면서 “사실은 더 썼는데, 갑자기 물어보셔서 얼떨결에 대답한 것 같다”고 했다.

이상훈은 1년에 약 6000만원, 총 10억원 이상을 투자했다고 강조했다.

“장난감 박물관 오픈에 많은 돈이 들었을 것 같다”라는 질문에, 이상훈은 “그렇다. 그래서 빚쟁이다”라고 답했다.

그는 “빚을 빨리 갚아야 한다. 인테리어나 장식 비용 등 이런 부수 기자재들 비용이 생각보다 많이 들었다”고 했다. 그는 이어 “결과적으로는 그래도 하길 잘했다고 생각한다. 와주시는 분들을 보면 기쁘고 보람도 느낀다”라고 덧붙였다.

앞서 지난 3월 이상훈은 한 방송에서 “장난감 구입비로 10억원 정도 태웠다”라고 밝혀 화제가 된 바 있다. 당시 그는 약 200평 규모의 장난감 박물관도 공개했다.