중간합계 8언더파…2위 유현조와 1타차 “9번홀 더블보기 이후 계속 답답했다”

[헤럴드경제=조용직 기자] 고지원이 KLPGA투어 신설 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억원) 3라운드에서 2오버파로 부진했으나 선두를 지키며 우승 경쟁을 이어갔다.

고지원은 2일 충북 음성군 레인보우힐스 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 1개, 보기 1개, 더블 보기 1개를 묶어 2오버파 74타를 쳤다.

그는 3라운드 합계 8언더파 208타를 기록하며 이날 4타를 줄이고 단독 2위에 올라선 유현조(7언더파 209타)에게 한 타 차로 앞서 리더보드 최상단에 이름을 유지했다.

고지원은 이날 아이언샷의 정확도가 떨어지면서 7번 홀(파5)이 되어서야 첫 버디를 잡았다. 9번 홀(파4)에선 티샷이 러프에 빠진 뒤 두 번째 샷이 그린 앞 벙커에 떨어지며 흔들렸다. 여기서 1.46ｍ 보기 퍼트마저 실패하면서 더블 보기를 기록했다. 마지막 18번 홀(파4)에서도 1.74ｍ 파 퍼트를 놓쳐 보기를 적어냈다.

1라운드에서 7언더파 65타, 2라운드에서 3언더파 69타를 치며 2위를 5타 차로 따돌렸던 고지원은 3일 같은 장소에서 열리는 마지막 4라운드에서 치열한 승부를 펼치게 됐다.

고지원은 지난해 7월 제주삼다수 마스터스에서 첫 승을 거두고 11월 에쓰오일 챔피언십에서 두 번째 우승 트로피를 들어 올리며 일약 투어 간판급 선수로 도약했고, 올 시즌엔 국내 개막전으로 열린 더시에나 오픈에서 정상에 올랐다.

그는 라운드를 마친 뒤 “9번 홀에서 더블보기를 기록한 뒤 버디 퍼트가 잘 떨어지지 않아 답답했다”며서 “타수가 좁혀졌기에 더 몰입할 수 있을 것 같다. 너무 지키려고만 하면 더 힘들어지기 때문에 평소와 똑같은 마음으로 임하겠다”고 밝혔다.

2라운드까지 공동 4위를 달리던 2025시즌 대상 수상자 유현조는 이날 버디 5개, 보기 1개를 묶어 4언더파 68타로 선전해 챔피언조에서 마지막 4라운드를 치르게 됐다.

최근 3개 대회에서 우승과 공동 3위를 한 차례씩 기록한 ‘슈퍼 루키’ 김민솔도 이날 4타를 줄이면서 3라운드 합계 6언더파 210타로 빳차라쭈딴 콩끄라판(태국)과 함께 공동 3위로 뛰어올랐다.