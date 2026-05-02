연설 중 “석유 모두 압수해 수익성 있는 사업”

[헤럴드경제=전새날 기자] 도널드 트럼프 대통령이 미국 해군이 이란 항만 봉쇄를 우회하려던 선박을 나포한 데 대해 ‘해적’이라는 표현을 사용해 논란이 불거졌다.

1일(현지시간) 연합뉴스·AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 플로리다주(州)에서 열린 행사에서 미국 해군의 선박 나포를 언급한 뒤 “우리는 해적과 같다. 어느 정도 해적 같지만 장난은 아니다”라고 말했다.

특히 그는 “우리는 선박을 장악했고 화물과 석유를 모두 압수했다”며 “매우 수익성 있는 사업”이라고 말하기도 했다. 트럼프 대통령의 발언에 행사장에선 환호가 터져 나왔다.

앞서 트럼프 대통령은 파키스탄에서 열린 이란과의 협상이 성과없이 끝나자 이란 항만 봉쇄를 지시했다. 이후 미군은 원유 등을 싣고 해역을 빠져나가려던 일부 선박을 나포했다.

이에 대해 이란은 항만 봉쇄 조치와 선박 나포가 국제법 및 관련 규정 위반이라는 주장을 펴고 있다.하지만 트럼프 행정부는 항만 봉쇄를 지속하겠다는 입장을 고수하고 있다.