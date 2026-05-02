호남선거대책위원회 출범

[헤럴드경제=유혜림 기자] 조국 조국혁신당 대표는 2일 “거대 양당이 오랜 기간 과점한 대한민국 정치에는 객토가 필요하며, 그 역할을 혁신당이 하겠다”고 말했다.

연합뉴스에 따르면, 조 대표는 이날 광주 남구 사동 음악산업진흥센터에서 호남선거대책위원회 출범 기자회견을 열고 “아무리 좋은 토지여도 한두 가지 과실만 심으면 땅심이 떨어진다”며 이같이 밝혔다.

그는 “좋은 흙을 퍼다 펴고, 땅을 깊이 파서 산소를 통하게 해야 한다”며 “이러한 객토를 하는 방법은 바로 혁신당을 (6·3 지방선거에서) 선택하는 것이다”라고 강조했다.

이어 “지난 총선에서 호남의 지지를 받아 당선된 12명의 종자가 좋은 묘목으로 자랐다”며 “이제는 그 묘목을 전국으로 옮겨 심어야 할 때”라고 제안했다.

이재명 정부와 궤를 같이하면서도 국정 운영의 방향을 잡지 못할 때는 ‘레드팀’의 역할을 수행하겠다고 했다.

조 대표는 “이 대통령 취임 후 나라가 정상화되면서 정부에 대한 기대와 지지도 그만큼 커지고 있다”며 “다만 검찰 개혁 법안·내란 전담 재판 제도의 위헌적 요소나 문제점을 혁신당이 지적한 것처럼 정부의 레드팀 역할도 수행하겠다”고 주장했다.

조 대표는 기자회견 전 전남 담양군 정철원 담양군수 후보 선거사무소에서 지방선거 후보 14명(광주 1명·전남 13명)에게 공천장을 수여했다.

한편, 조국 대표는 경기 평택을 재보궐선거에 출마한다. 김재연 진보당 상임대표도 출마하고 더불어민주당이 ‘조국 저격수’로 활동했던 김용남 전 의원을 전략공천하면서 격전지로 떠올랐다.