[헤럴드경제=장연주 기자] 개그맨 임하룡이 현재 약 100억원에 달하는 청담동 빌딩을 보유하고 있는 것으로 알려져 눈길을 끈다. 임하룡은 약 35년 전 5억원에 단독주택을 매입한 뒤, 6억원을 들여 건물을 올렸다고 밝혀 투자금 대비 무려 10배 가량 건물가치가 오른 셈이다.

지난 달 30일 유튜브채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘선우용여 40년 친구 임하룡의 청담동 100억 빌딩 최초 공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 선우용여는 40년 지기인 임하룡의 청담동 빌딩을 찾아 대화를 나눴다.

임하룡은 빌딩을 어떻게 사게 됐느냐고 묻자 “좋은 시기에 조그만 단독주택 하나 사놓은 걸 그대로 갖고 있다 보니까 좋아진 것”이라고 말했다.

그는 이어 “한때는 이 동네가 텅텅 비어 있다고 뉴스에도 났다”며 “그런 시절도 있고 하다가 다시 또 살다 보니까 가격도 좀 올랐다”고 설명했다.

임하룡은 1991년에 세금까지 포함해 단독주택을 5억원에 매입했고, 2000년대에 목동아파트를 팔고 6억원을 들여서 건물을 올렸다고 밝혔다.

그는 “원래는 2층짜리 단독주택이었는데, 와이프 카페 차려주고 살려고 들어왔다”며 “그런데 목동 아파트를 파니까 또 거기가 오르더라”고 덧붙였다.

한편, 임하룡은 지난 2019년 TV조선 예능프로그램 ‘이사야사’에 출연해 아버지가 땅을 사놓으면 어떠냐는 말을 기억해 투자를 했다고 고백했다.

당시 그는 “아버지가 지방에서 농협 직원으로 근무하다가 서울 마사회로 이직해 저도 아버지를 따라 서울로 오게 됐다”며 “아버지가 ‘한강 건너도 개발될 것 같으니 강 건너에 땅을 사놓으면 어떻겠냐’고 말했었다”고 밝혔다.

그러면서 그는 “사실 중간에 또 너무 힘들어서 팔자고 그랬는데, 적자 나서 팔았으면 후회할 뻔했다”고 밝히기도 했다.