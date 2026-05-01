보수 결집 안간힘…‘신공항·행정통합’ 강조

[헤럴드경제=문혜현 기자] 국민의힘 이철우 경북도지사 예비후보와 추경호 대구시장 예비후보는 1일 박정희 전 대통령 생가를 찾아 ‘대구·경북 원팀’을 외쳤다.

추 예비후보는 이날 방문 배경과 관련해 “본격적인 선거운동에 앞서 대한민국 경제 발전과 산업화를 이끈 박정희 전 대통령 생가를 찾아 결의를 다지기 위한 것”이라고 강조했다.

이어 그는 “원팀 정신으로 대구 경북을 함께 발전시키고 또 보수의 심장 대구·경북을 굳건히 지키겠다”며 “보수 정당의 힘을 키워 다음 총선·대선에서 승리를 위한 발판을 마련하겠다”고 목소리를 높였다.

두 예비후보는 이날 생가 옆 추모관에서 함께 참배한 뒤 대구·경북 지방선거 승리를 위한 공동선언문에 서명했다. 선언문에서 두 후보는 대구경북신공항과 대구경북행정통합을 차질 없이 추진하겠다고 약속했다. 또한 지역 경제를 살리고 보수의 심장인 대구·경북을 지키기 위해 협력할 것을 다짐했다.

이 예비후보는 이날 공동선언 의미를 두고 “신공항·행정통합은 대구 경북의 공동 현안”이라며 “시도가 후손들을 위해서 반드시 해야 한다”고 말했다.

이어 대구·경북 공동선대위 구성을 묻는 말에 “현행 선거법상 시도별 선대위 구성이 원칙”이라면서도 “후보 간 공동 유세와 협력은 적극적으로 추진할 계획”이라고 했다.