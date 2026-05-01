호르무즈 해협 일부 장악안도 제시 가능성…지상군 투입 거론

[헤럴드경제=윤성현 기자] 미군이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 이란을 겨냥한 새로운 군사작전 계획을 보고한 것으로 전해졌다. 최신 무기체계의 중동 배치 가능성까지 거론되면서 미국과 이란 간 군사적 긴장이 다시 고조되는 분위기다.

1일(현지시간) 이스라엘 N12 방송에 따르면 미군의 중동 지역 작전계획을 총괄하는 브래드 쿠퍼 중부사령부(CENTCOM) 사령관과 댄 케인 미 합참의장은 미 동부시간으로 지난달 30일 약 45분 동안 트럼프 대통령에게 이란 관련 작전 계획을 브리핑했다. N12는 미국 고위급 관리 2명을 인용해 이같이 보도했다.

N12는 미국과 이스라엘이 이란을 기습 공습하기 이틀 전인 지난 2월 26일에도 트럼프 대통령이 유사한 브리핑을 받은 바 있다고 전했다. 당시 브리핑이 트럼프 대통령의 군사행동 결단에 영향을 미쳤다는 분석이다.

매체는 이번 브리핑에 대해 “트럼프 대통령이 이란과의 협상 교착 상태를 깨기 위해 적대행위 재개를 검토하고 있거나, 종전 전 마지막 타격을 가하는 방안을 진지하게 살펴보고 있음을 시사한다”고 해석했다.

복수의 소식통에 따르면 미 중부사령부는 이번에 단기적이지만 강도 높은 대이란 공습 계획을 마련한 것으로 알려졌다. 공격 대상은 이란의 주요 인프라가 될 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

호르무즈 해협 일부를 장악하는 방안이 보고됐을 가능성도 제기됐다. 한 소식통은 상선과 유조선의 통항 재개를 위해 호르무즈 해협 일부를 통제하는 작전이 트럼프 대통령에게 제시됐을 수 있다고 전했다. 이 경우 지상군 투입이 포함될 수 있다는 관측도 나온다.

이란의 농축 우라늄 재고를 확보하기 위한 미군 특수부대 작전 역시 선택지 가운데 하나로 거론됐다. 군사적 압박 수위를 한층 끌어올릴 수 있는 카드들이 동시에 테이블 위에 오른 셈이다.

미군의 움직임은 최근 최첨단 미사일 전력의 중동 배치 검토와도 맞물린다. 블룸버그통신은 미 중부사령부가 이란 탄도미사일 발사대를 직접 겨냥할 수 있는 장거리극초음속무기(LRHW) ‘다크 이글’의 중동 전개를 요청했다고 익명의 관계자를 인용해 보도했다.

다크 이글은 음속의 5배 이상으로 비행하며, 방공망 요격을 피하기 위한 회피 기동 능력까지 갖추도록 개발된 무기체계다. 다만 아직 실전 배치된 적은 없다.