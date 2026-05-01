8000여 그루 식재 ‘그린플러스 도시숲’ 조성 ‘서울국제정원박람회’ 3년 연속 참여 누적 4만1000여 그루 식재

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회(이하 벤츠 사회공헌위원회)는 도심 환경 개선과 기후환경 보호에 이바지하기 위해 서울숲에 689㎡ 규모의 ‘그린플러스 도시숲’을 조성하고, ‘2026 서울국제정원박람회’를 통해 시민들에게 공개했다고 1일 밝혔다.

이번 도시숲은 벤츠 사회공헌위원회가 지난 2022년부터 서울특별시와 협력해 추진해 온 ‘그린플러스 도시숲 프로젝트’의 일환으로 조성된 여덟 번째 사례다. 도심 속 대표 녹지 공간인 서울숲에 기업정원 형태로 도심 속 휴식 공간을 마련했다는 게 회사 측의 설명이다.

벤츠 사회공헌위원회는 ‘서울국제정원박람회’에 3년 연속 참여하며 도시숲을 지속해서 조성해오고 있다.

특히, 이번 도시숲은 녹지가 부족했던 공간을 개선해 ‘선순환’의 가치를 반영했다. 기존 수목을 최대한 유지하면서 새로운 나무와 식물을 심어 녹지를 확대하고, 덩굴식물 등을 활용해 공간 전반에 녹음을 더했다.

아울러 시민들이 일상에서 자연을 경험할 수 있도록, 산책로를 따라 휴식 공간을 마련하고 야간에도 안전하게 이용할 수 있도록 조성했다.

서울숲에 조성된 ‘그린플러스 도시숲’에는 사철나무, 조팝나무, 둥근측백, 흰말채 등 총 8144그루의 다양한 수종이 식재됐다. 벤츠 사회공원위원회는 도시숲이 도심 내 생태적 가치를 높이는 동시에 탄소 저감 및 도시열섬 완화 등 기후환경 개선에 이바지할 것으로 기대하고 있다.

개막식에는 서울특별시 관계자를 비롯해 벤츠 사회공헌위원회, 사회복지법인 아이들과미래재단 관계자, 정원 작가 및 시민 등이 참석했다.

이은정 벤츠 사회공헌위원회 위원은 “서울을 대표하는 도심 녹지 공간이자 많은 시민들이 찾는 서울숲에 기업정원 형태의 도시숲을 조성하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 도심 속 녹지 확대와 탄소중립 실천에 기여할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 이어가겠다”고 말했다.

한편, 벤츠 사회공헌위원회는 그린플러스 도시숲 프로젝트를 통해 서울시청광장, 구로 천왕근린공원, 서초 서리풀공원, 말죽거리공원, 강동구 명일도시자연공원 등 서울 도심 내 주요 거점에 녹색 쉼터를 조성하며 도시 생태 회복과 시민 삶의 질 향상에 이바지해 왔다.