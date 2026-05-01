‘최고’ 67%서 한주만에 꺾여

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령 지지율이 64%를 기록했다는 여론조사 결과가 1일 나왔다. 전주 대비 3%포인트(p) 하락한 수치다.

한국갤럽이 지난달 28∼30일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 직무 수행에 관한 긍정 평가는 64%로 나타났다. 지난달 24일 최고치인 67%를 기록했지만 한주만에 3%p 물러섰다.

‘잘못하고 있다’는 응답은 26%로 직전 조사보다 1%p 상승했다. ‘의견 유보’는 10%였다.

한국갤럽은 지난 28~30일 주요 정치이슈로 국민의힘이 대구시장 후보로 추경호 의원을 공천한 것과 방송미디어통신위원회가 TBS에 대해 ‘3년 조건부 재허가’와 함께 경영난을 이유로 상업광고를 이례적으로 허용한 내용을 꼽았다.

정당 지지율 조사에서는 더불어민주당이 46%로 전주 48% 대비 2%p 하락했고, 국민의힘이 21%로 전주 20% 대비 1%p 상승 기록했다.

조국혁신당과 개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%로 전주와 같았다. 무당층은 전주 26%에서 27%로 1%p 상승했다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선 전화 가상 번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p, 응답률은 13.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.