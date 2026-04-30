“피해 여성 생명에 지장 없어”…연휴 앞두고 백화점 찾은 고객들 대피하기도

[헤럴드경제=장윤우 기자] 노동절 연휴를 하루 앞둔 30일 저녁 대전 번화가 백화점 지하 식당가에서 40대 남성이 20대 여성을 흉기로 찌르는 사건이 발생했다.

30일 연합뉴스에 따르면 대전둔산경찰서는 이날 오후 5시 55분쯤 대전 서구 둔산동 한 백화점 지하 2층에서 20대 여성 B 씨를 흉기로 찌른 혐의로 40대 A 씨를 살인미수 혐의로 긴급 체포해 조사 중이다.

A 씨는 맞은편 점포에서 일하던 B 씨와 말다툼을 벌이다 매장에 있던 흉기로 B 씨를 찔렀다. 백화점 보안요원에게 제압된 뒤 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범 체포됐다.

B 씨는 팔과 다리 등을 다쳐 인근 병원으로 이송됐다. 생명이 위중한 상태는 아닌 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 두 사람은 백화점 지하 2층 식당가에 입점한 각각 다른 점포 직원으로 파악됐다. A 씨는 경찰 조사에서 “B 씨와 이전에 연인 관계였다”고 주장했다. B 씨가 병원에서 치료 중이어서 아직 진술하지 못한 상태로, 두 사람의 정확한 관계는 추가 조사가 필요하다.

이 사건 이전에 두 사람 사이에 폭력이나 스토킹 등 신고는 없었던 것으로 확인됐다. A 씨는 B 씨 외에 다른 사람에게 흉기를 휘두르지는 않았다.

이날은 어린이날까지 이어지는 닷새간의 연휴 전날 저녁 시간대라 당시 백화점에는 적지 않은 손님이 있었다. 피해 여성의 비명에 놀란 일부 고객과 직원들이 급히 대피하는 상황도 벌어졌다. 사건이 발생한 점포에는 현재 경찰 통제선이 쳐진 상태이며, 그 외 매장은 정상 영업 중이다.

경찰 관계자는 “두 사람의 관계와 범행 동기 등 자세한 경위를 조사하고 있다”며 “A 씨를 상대로 구속 영장을 신청할 방침”이라고 밝혔다.