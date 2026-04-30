[헤럴드경제=박지영 기자]글로벌 사모펀드(PE) 인수·합병(M&A) 시장이 거래 건수가 줄어드는 와중에도 규모는 유지했다. 전반적인 거래 위축 기조 속에 대형, 고품질 딜 중심으로 재편되는 모습이다.

글로벌 회계·회계 컨설팅기업 KPMG에 따르면 1분기 글로벌 PE 투자규모는 4364억 달러로 전체 건수는 4168건을 기록했다.

12개월 누적 투자 규모는 2조2000억 달러에서 2조1000억 달러로 소폭 감소했다. 거래 건수는 2만1026건에서 1만9682건으로 줄었다. 2021년 1분기 이후 최저치다.

2026년 1분기 거래 규모 변화는 이란 분쟁을 둘러싼 불확실성이 확대된 탓으로 분석된다. 중소형 거래는 위축된 반면 대형 거래는 상대적으로 견조한 흐름을 유지했다. 보고서는 “투자자들이 ‘확신도 높은 빅딜’에 집중하고 있다. 거래 감소 폭보다 투자 규모가 크게 나타났다”고 했다.

투자 회수 시장은 회복이 지연됐다. 1분기 글로벌 투자 회수 규모는 2942억 달러, 635건에 그쳤다. 기업공개(IPO)는 31건이었다. 지역별로는 미주 지역 1980건, 유럽·중동·아프리카 1816건, 아시아·태평양 지역 255건을 기록했다.

아시아·태평양 지역 투자 규모는 일본 76억달러, 호주 40억달러, 한국 30억달러, 중국 17억달러 순이다. 한국투자파트너스 PE본부의 엠앤씨솔루션 인수, 교보생명의 SBI저축은행 인수건은 아시아·태평양 상위 10위 거래에 포함됐다.

산업별로는 TMT(기술·미디어·통신) 분야가 1275억 달러로 가장 큰 비중을 차지했다. 투자 증가세는 에너지·천연자원, 클린·기후 기술, 인프라·운송 분야에 집중됐다. AI 인프라 수요 확대와 에너지 공급 이슈가 맞물리며 관련 섹터로 자금이 이동하는 양상이다.

펀드레이징 시장도 냉각 국면이다. 1분기 신규 조성 자금은 859억 달러(122개 펀드)에 그쳤다. 12개월 누적 기준으로는 3739억 달러(549개 펀드)로 줄어 2017년 이후 최저 수준을 기록 중이다. 시장 내 누적된 드라이파우더와 기존 투자금 회수 압력이 신규 펀드 결성을 제약하고 있다는 분석이다.

김진원 삼정KPMG 부대표는 “시장 변동성과 지정학적 불확실성이 시장 회복을 지연시키고 있지만 일부 우량 자산은 여전히 시장 접근이 가능하다”며 “한국 PE 시장은 투자 대기자금이 상당히 쌓여 있지만 불확실성이 커지면서 운용사들이 신중한 투자 기조를 유지하고 있다. 당분간 미드 마켓 중심 투자 흐름이 이어지고 옥석 가리기가 치열해질 전망”이라고 분석했다.