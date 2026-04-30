로수젯 등 주력 제품 견조한 성장세 지속 북경한미·정밀화학 등 계열사 실적 호조 R&D 652억원 투자…신약 개발 로드맵 가속

[헤럴드경제=최은지 기자] 한미약품이 올해 1분기 업계 최고 수준의 영업이익을 기록하며 글로벌 제약사로의 도약을 위한 견고한 실적 발판을 마련했다.

한미약품은 30일 연결기준 잠정 실적 공시를 통해 올해 1분기 매출 3929억원, 영업이익 536억원을 달성했다고 밝혔다.

영업이익은 전년 동기 파트너사 임상 시료 공급에 따른 일회성 기저효과로 인해 일시적 감소치를 보였으나, 순이익은 전년 동기 대비 14.4% 증가한 511억원을 기록하며 수익성을 입증했다.

연구개발(R&D)에는 매출 대비 16.6%인 652억원을 투자해 미래 성장 동력 확보에도 주력했다.

품목별로는 이상지질혈증 치료 복합신약 ‘로수젯’이 전년 동기 대비 9.2% 성장한 593억원의 원외처방 매출을 기록하며 성장을 견인했다.

이외에도 고혈압 제품군 ‘아모잘탄패밀리’ 364억원, 위식도역류질환 제품군 ‘에소메졸패밀리’ 146억원 등의 매출을 올리며 전문의약품 시장에서의 주도권을 유지했다. 한미약품은 2018년부터 8년 연속 국내 원외처방 매출 1위를 지키고 있다.

중국 현지법인인 북경한미약품은 매출 1064억원, 영업이익 236억원을 달성했다. 전년 동기 대비 매출은 10.3%, 영업이익은 107.7% 증가하며 실적 성장을 뒷받침했다.

원료의약품 전문 계열사인 한미정밀화학 역시 위탁개발생산(CDMO) 신규 수주 확대에 힘입어 영업이익 흑자 전환에 성공했다.

한미약품은 비만·대사, 희귀질환, 항암 등 분야에서 30여개의 혁신 신약 파이프라인을 가동 중이다. 특히 GLP-1 비만 신약인 ‘에페글레나타이드’의 연내 상용화를 위한 제반 사항을 체계적으로 준비하고 있다.

황상연 한미약품 대표이사는 “R&D 중심 혁신을 가속해 글로벌 한미로서의 위상을 갖출 수 있도록 전력을 다하겠다”며 “혁신적 성과 창출을 목표로 전 임직원이 단결해 더 큰 도약을 만들어가겠다”고 강조했다.