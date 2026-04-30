GH, 산업단지 및 지식산업센터 마스터플랜 수립

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기주택도시공사가 ‘경기 31 파트너스’를 통해 ‘산업단지 및 지식산업센터 마스터플랜’ 수립에 본격 착수했다고 30일 밝혔다.

마스터플랜은 올해 신년 업무보고에서 제시된 경기도 산업경쟁력 강화를 위한 중장기 전략의 핵심과제이자, 4월 초 발표한 ‘GH Bridge 2030 행동계획’을 실현하기 위한 구체적인 실천 로드맵이다.

GH는 경기도 전역에 지속 가능한 산업 생태계를 조성한다는 방침이다.

GH는 시군 협력을 통해 도출된 데이터를 기반으로 ‘GH 산업입지 종합발전 마스터플랜’과 ‘GH형 지식산업센터 마스터플랜’ 수립 용역을 병행 추진한다. 우선 산업단지 마스터플랜은 경기연구원과 협업해 추진한다. 2030년까지 권역별·시군별 수요를 분석해 사업 우선순위와 중장기 로드맵을 도출하고, 노후 산업단지는 신규 사업 모델을 적용해 공공 주도의 공급 체계를 재정립한다.

지식산업센터 마스터플랜은 민간 중심 공급 과잉에 따른 미분양 및 공실 문제를 해결하기 위해 수요 기반 공급전략을 마련하는 데 중점을 둔다.

단순 시설 공급을 넘어 창업혁신 프로그램 운영 등 기업 성장을 지원하고, 입주기관 상호 연대 플랫폼 구축하는 등 산업 생태계 조성이 결합된 새로운 유형의 ‘GH형 지식산업센터’ 공공형 모델을 수립할 계획이다.