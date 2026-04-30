[헤럴드경제=나은정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자협회 만찬장 인근에서 총격 사건을 벌인 용의자가 사전에 범행을 계획하고 범행 직전 호텔 방에서 무장 상태로 ‘셀카’까지 촬영한 사실이 드러났다.

월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) 미 검찰은 법원에 제출한 서류를 통해 총격 용의자 콜 앨런(31)의 범행 전후 행적과 범행 직전 용의자가 스스로의 모습을 촬영한 사진 등을 공개했다고 보도했다.

검찰 자료에 따르면 앨런은 사건 수주 전부터 트럼프 대통령의 동선과 백악관 만찬단 정보를 캐왔다. 그는 지난 6일 만찬이 예정된 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔에 2박을 예약했고, 21일 승차 공유 서비스를 이용해 집에서 로스앤젤레스 유니온역으로 이동했다. 이후 암트랙 기차를 타고 시카고를 거쳐 사건 전날인 24일 워싱턴에 도착했다.

워싱턴 도착 후 3일짜리 메트로 이용권을 구매한 앨런은 호텔에 투숙하며 본격적으로 범행을 준비했다. 범행 당일인 25일에는 호텔 방을 여러 차례 드나들며 트럼프 대통령의 행방과 관련한 뉴스와 웹사이트를 반복해서 검색했다.

검찰은 앨런이 범행 직전 호텔 방 거울 앞에서 촬영한 셀카 사진도 공개했다. 사진 속 그는 검은색 셔츠와 바지 차림으로 탄약을 담은 가죽 가방, 칼집 등을 착용한 채 반쯤 미소를 띤 모습이었다.

범행 준비를 마친 앨런은 산탄총과 권총, 단검, 흉기 등을 소지한 채 만찬이 열린 호텔 인근 보안 검색대로 돌진했다. 이어 만찬장으로 이어지는 계단 방향으로 총 한 발을 쐈으나 현장에 있던 비밀경호국(SS) 요원들의 대응으로 현장에서 체포됐다.

당시 만찬장에는 트럼프 대통령 부부가 참석해 있었으며, 사건 직후 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다.

앨런이 묵은 호텔 객실에서는 추가로 무기와 탄약 등이 발견됐다고 검찰은 전했다.

앨런이 소지한 총기는 2023년과 2025년 각각 캘리포니아에서 합법적으로 판매된 것으로 확인됐다.

미 법무부는 이번 사건을 극단적인 정치 폭력 행위로 규정하고, 법원에 앨런의 무기한 구금을 요청했다. 법무부는 “트럼프 행정부 인사들이 공개적으로 모습을 드러낼 때마다 범행 동기가 지속될 수 있다”고 이유를 밝혔다.