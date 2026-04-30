대통령 특사 방문 후속 조치 한국 우수 벤처·창업기업 투자와 협력 당부

[헤럴드경제=부애리 기자] 한성숙 중소벤처기업부 장관은 30일 빈 모하데르 알 사예드 카타르 통상 담당 국무장관과 만나 중소∙벤처∙창업기업 협력 및 투자 확대 방안을 논의했다.

이번 면담은 지난 13일 대통령 전략경제협력 특사의 카타르 방문 시 논의됐던 첨단 산업 등 투자 협력의 후속 조치 일환이다.

당시 특사단은 카타르 국왕과의 면담을 통해 에너지 안보 파트너십을 재확인하는 한편 인공지능( AI)과 스마트 시티 등 미래 핵심 성장 동력 분야에서의 공동 기술 개발과 자본 협력에 대해 논의한 바 있다.

한 장관은 이날 카타르 대표단을 만나 한국의 우수한 벤처∙창업기업에 대한 투자와 협력을 당부했다.

구체적으로 인공지능, 반도체 등 딥테크 분야 한국 창업기업에 대한 사우디 아람코, 일본 도요타 등 글로벌 기업들의 투자 사례와 한국 벤처투자 생태계의 우수성을 소개했다. 양국 중소기업의 투자와 성장을 위한 협력을 요청했다.

또한 한국의 벤처투자에 마중물 역할을 하는 모태펀드 및 글로벌펀드에 대한 소개와 함께 공동 협력 방안도 논의했다.

아울러 해외 창업기업 유치 및 국내 기업의 해외 창업 지원 정책을 공유하고 12월에 개최 예정인 글로벌 창업기업 축제인 ‘컴업 2026’의 카타르 정부, 투자자, 창업기업들의 적극적인 참여도 당부했다.

중기부는 “이번 면담을 계기로 한국과 카타르 양국의 중소∙벤처∙창업기업이 함께 성장할 수 있는 협력 관계를 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.