46시리즈 원통형 배터리 공급 MHEV에 이어 첫 전기차 탑재

[헤럴드경제=권제인 기자] LG에너지솔루션이 BMW 전기차에 처음으로 배터리를 공급할 예정이다. 46시리즈 원통형 배터리로, 업계에서는 이번 계약 규모가 10조원에 달할 것으로 보고 있다.

30일 배터리업계에 따르면 LG에너지솔루션과 BMW는 46시리즈 배터리 공급 계약 체결을 앞둔 것으로 전해졌다. 공급 기간은 10년가량으로, 계약 금액 규모도 10조원에 달할 것으로 추정된다.

46시리즈는 지름 46㎜의 원통형 배터리 라인업으로, 기존 2170(지름 21㎜·길이 70㎜) 대비 셀당 에너지 용량과 출력이 크게 향상된 제품이다. 높은 에너지 밀도와 공간 효율성을 바탕으로 배터리 팩 구조를 단순화하고 셀 수를 줄일 수 있는 것이 특징이다.

그동안 LG에너지솔루션은 BMW의 마일드 하이브리드차(MHEV)에 배터리를 공급해 왔지만, 이번 계약을 통해 순수 전기차로 공급 범위를 확대하게 된다. 메르세데스-벤츠에 이어 글로벌 프리미엄 전기차 브랜드를 고객사로 확보하게 된 셈이다.

LG에너지솔루션은 테슬라를 비롯해 메르세데스-벤츠, 리비안, 체리자동차 등 글로벌 완성차 제조사(OEM)와도 46시리즈 공급 계약을 체결하며 고객 기반을 넓히고 있다.

다만, LG에너지솔루션 관계자는 BMW 배터리 공급 계약 관련해 “고객사 관련 사항은 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 이날 실적 발표에서 46시리즈에서 100GWh 이상의 신규 수주 물량을 확보했다고 밝혔다. 이를 두고 ▷고에너지 밀도 ▷비용 경쟁력 ▷열적 안정성 등 46시리즈의 차별화된 제품 경쟁력뿐만 아니라 독보적인 생산 역량을 인정받은 결과라고 설명했다.

LG에너지솔루션은 지난해 말 오창 에너지플랜트에서 4695 제품 양산을 성공적으로 시작했으며, 올해 말에는 미국 애리조나 공장에서 4680부터 46120까지 다양한 사이즈의 제품 양산에 돌입할 예정이다.

LG에너지솔루션은 “다변화된 제품 라인업과 양산 역량을 바탕으로 다수의 고객들과 차세대 EV 프로젝트 수주 논의를 지속했다”며 “이러한 논의 성과가 가시화되면서 전년 말 대비 100GWh 이상의 신규 물량을 추가 확보, 46시리즈 수주 잔고는 440GWh 이상으로 확대됐다”고 말했다.