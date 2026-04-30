[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 63만2761필지에 대한 개별공시지가를 30일 결정·공시했다. 개별공시지가는 2026년 1월 1일 기준으로 조사·산정했다.

인천시의 개별공시지가는 지난해보다 1.41%로 상승했다. 지역별로는 서구가 1.98%로 가장 높은 상승률을 보였다.

다음으로 부평구 1.68%, 동구 1.58%, 미추홀구 1.39%, 옹진군 1.35%, 중구 1.23%, 연수구 1.21%, 강화군 1.09%, 남동구 0.99%, 계양구 0.90% 순으로 상승했다.

개별공시지가가 가장 높은 곳은 부평구 부평동 199의 45 금강제화빌딩이다. 지난해보다 약 1.36% 오른 1㎡당 1491만원이다. 최저 개별공시지가는 옹진군 대청면 임야로 1㎡당 278원이다.

인천 전체 공시지가 규모는 381조원이다. 지역별로는 서구가 85조원으로 가장 높았고 옹진군이 4조원으로 가장 낮다.

개별공시지가에 이의가 있는 경우 5월 29일까지 부동산공시가격알리미 누리집을 이용하거나 토지 소재지 군·구(행정복지센터) 민원실에 방문 또는 우편·팩스로 신청할 수 있다.