매출 5조7510억원, 영업익 6389억원 지상방산 수주잔고 39.7조원 1.3조 규모 노르웨이 수출 반영

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스는 올해 1분기 연결 기준 매출 5조7510억원, 영업이익 6389억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교했을 때 매출은 5%, 영업이익은 21% 증가했다.

사업별로 보면 지상방산 부문은 매출 1조 2211억원, 영업이익 2087억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 5% 증가했지만, 영업이익은 31% 줄었다. 다만 수주잔고는 역대 최고치인 39조7000억원을 달성했다. 지난 1월 성사된 다연장 유도미사일 천무의 노르웨이 수출(약 1조 3000억원) 계약 등이 반영됐다.

항공우주 부문은 매출 6612억원, 영업이익 226억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 비교했을 때 영업이익은 무려 533% 성장했다. 같은 기간 매출은 25% 증가했다. 군수 물량 증가와 수익성이 견조한 사업의 매출 비중 확대가 실적 개선을 견인했다.

한화오션은 매출 3조2099억원, 영업이익 4411억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 2%, 영업이익은 71% 증가했다. 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고가 상선 프로젝트의 비중 확대와 더불어 고환율 효과, 재료비 절감 및 생산성 향상 노력이 수익성 개선에 이바지했ㄷ.

한화에어로스페이스 관계자는 “1분기는 항공우주 부문과 한화오션의 실적 호조 등에 힘입어 견조한 성장을 이어갔다”며 “역대 최대 수주잔고에서 나아가 지속적인 수주 성과를 통해 주주가치를 극대화할 것”이라고 말했다.