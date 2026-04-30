복지부·사회보장정보원, 지방정부 공무원 대상 ‘모바일 행복이음’ 전용 플랫폼 온라인 설명회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부와 한국사회보장정보원은 30일 전국 지방자치단체 복지 공무원을 대상으로 ‘모바일 행복이음 전용 플랫폼’ 온라인 설명회를 개최했다고 밝혔다.

‘모바일 행복이음’은 지방정부 복지 공무원이 복지 사각지대 발굴이나 현장 조사 시 사무실 밖에서도 단말기를 활용해 ▷대상자 정보 조회 ▷상담 기록 등록 ▷요금 감면 신청 등을 즉시 처리할 수 있도록 지원하는 현장 행정 전용 정보시스템이다.

이번 설명회는 새롭게 구축된 전용 플랫폼의 이용 방법과 향후 앱 개선 방향을 공유하고, 일선 현장 공무원들의 의견을 수렴해 시스템의 실효성을 높이기 위해 마련됐다.

이번에 새롭게 구축된 전용 플랫폼은 하나의 단말기를 부서원이 공동 활용할 수 있도록 단말기의 사용자 변경 절차를 개선해 지방정부의 기기 부족 문제를 해소하고 사용자별 책임 추적성을 확보해 보안성을 높였다.

또 모바일 행복이음에서 처리 가능한 업무 범위를 기존 ‘정보 조회 위주의 단순 시스템’에서 현장에서 즉시 상담 내용을 입력하고 서비스를 신청할 수 있는 ‘현장 완결형 시스템’으로의 전환 기반을 마련했다.

향후 복지부는 인공지능(AI) 기반 ▷위기가구 예측 강화 ▷복지상담 분석·요약 ▷복지서비스 추천 등 현재 추진 중인 다양한 복지 AI 서비스를 모바일에 차례로 적용할 계획이다.

이를 통해 복지 공무원에게는 업무 보조 기능을 제공하고, 복지 대상자에게는 데이터 기반의 맞춤형 서비스를 제공한다는 방침이다.

김문식 복지부 복지행정지원관은 “복지 대상자의 생활 현장에서 즉각적인 상담과 서비스를 제공하기 위해서는 모바일 시스템의 활용이 필수적”이라며 “앞으로 권역별 설명회와 상세 이용 안내서 배포 등을 통해 모바일 행정 시스템이 전국적으로 빠르게 안착할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.