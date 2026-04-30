CPSP 선정시 합작법인 설립 추진 향후 특수산업 차량까지 포트폴리오 다각화 한화오션도 MOU 동참

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스는 29일(현지 시각) 캐나다 온타리오주에서 캐나다자동차부품협회(APMA), 한화오션과 함께 군용 차량 및 특수목적 산업차량 생산을 위한 합작법인 설립 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

한화는 그간 캐나다 내 30여 기업과 양해각서 등을 체결하며 협력 네트워크를 구축했다. 이번 APMA와의 합작을 통해 캐나다 방산 현지화를 한층 더 가속화한다는 방침이다.

합작법인은 한화오션 장보고함이 캐나다 초계 잠수합 사업(CPSP)에 선정될 시 캐나다 육군이 필요로 하는 지상무기체계 개발 및 생산체계를 본격적으로 구축해 나갈 예정이다. 또 캐나다산 철강·알루미늄 등 현지 부품과 소재를 활용해 차량을 생산하고, 캐나다 현지에서 채용한 인력이 직접 제조 과정에 참여할 예정이다.

합작법인은 향후 특수산업 차량 설계와 생산까지 사업 포트폴리오를 다각화한다. 캐나다 내 관공서 및 군 수요, 북극 자원개발 수요를 우선 충족시키고 향후 우방국 시장 수출도 타진할 계획이다.

합작이 이뤄질 시 캐나다 군용 및 특수목적 산업차량 분야에서 경제적 파급 효과가 상당할 것으로 예상된다. 글로벌 회계·컨설팅 기업 KPMG 분석에 따르면 한화의 대(對)캐나다 투자는 올해부터 2044년까지 연평균 약 2만2500개의 정규직 일자리와 누적 941억캐나다달러(약 102조원) 규모의 GDP를 창출할 전망이다.

손재일 한화에어로스페이스 대표는 “이번 MOU는 캐나다의 제조 역량과 한화에어로스페이스의 방산 기술력을 합쳐 현지 생산 및 글로벌 시장 진출을 함께 추진하기 위한 출발점”이라고 말했다. 이어 “캐나다 정부 및 산업계와 장기적인 파트너십을 통해 캐나다의 방위역량을 강화하고 캐나다의 지속가능한 산업 생태계 조성에 기여할 것”이라고 말했다.

한편, 한화그룹은 최대 60조원 규모의 CPSP 사업을 수주하기 위해 총력을 다하고 있다. 그 일환으로 현지 철강 및 조선 기업과의 협업을 강화하고 있다. CPSP 사업은 이르면 올해 상반기 말 우선협상대상자를 선정할 예정이다.