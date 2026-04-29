NAB서 ‘라이브 투 카트’, 올해의 제품상 수상 AI가 방송 속 상품 실시간 인식해 구매 연결

[헤럴드경제=박혜림 기자] SK텔레콤이 글로벌 미디어 기술 무대에서 인공지능(AI) 기반 커머스 경쟁력을 입증했다.

SKT는 세계 최대 방송·미디어·엔터테인먼트 전시회인 NAB 쇼(Show) 2026에서 AI 미디어 커머스 솔루션 ‘라이브 투 카트(Live-to-Cart)’로 ‘올해의 제품상(Product of the Year)’을 수상했다고 29일 밝혔다.

이번 수상에서 SKT는 전체 수상 기업 가운데 한국 기업으로는 유일하게 이름을 올렸다.

NAB 쇼는 미국 전미방송협회(National Association of Broadcasters, NAB)가 주관하는 행사로, 100년 이상의 역사를 지닌 글로벌 방송 산업 대표 전시회다. 이 가운데 ‘올해의 제품상’은 AI, 클라우드, XR 등 차세대 미디어 기술을 중심으로 산업 내 혁신성을 평가하는 주요 지표로 꼽힌다.

수상작인 ‘라이브 투 카트’는 라이브 방송 시청 중 별도 검색 없이 화면에 등장하는 상품을 바로 구매할 수 있도록 연결하는 AI 기반 커머스 솔루션이다. 영상 속 객체와 자막을 동시에 이해하는 멀티모달 AI 기술을 활용해 상품을 실시간으로 인식하고, 구매 가능한 정보와 연결하는 구조다.

기존 미디어 커머스가 수동 태깅이나 편집, 큐레이션에 의존했다면 이 솔루션은 이러한 과정을 최소화했다. 방송 장면을 AI가 자동 분석해 상품 탐색부터 구매 연결까지 이어지는 ‘제로 큐레이션’ 방식이다. 시청자는 별도의 검색 과정 없이 즉시 구매로 이어질 수 있고, 사업자는 광고 외 커머스 기반 수익을 추가로 확보할 수 있다.

실제 서비스는 SK Broadband의 IPTV 플랫폼 ‘B tv’를 통해 시범 운영 중이다. 국내 주요 커머스 플랫폼과 연동해 방송 중 인식된 상품을 바로 장바구니에 담거나 구매 페이지로 이동할 수 있도록 했다.

SKT는 해당 기술을 IPTV를 넘어 글로벌 스트리밍 플랫폼으로 확장할 계획이다. 미디어 콘텐츠와 커머스를 결합한 새로운 수익 모델을 기반으로 해외 사업 기회도 모색한다는 전략이다.

양승지 SKT 엔터프라이즈기술지원담당은 “이번 수상은 SKT의 AI 기술이 실제 미디어 서비스 현장에서 사업성과 확장성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 국내외 다양한 파트너와 협력해 AI 미디어 커머스 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.