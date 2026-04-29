[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 올해 해양환경 정화선 ‘경북0726호’를 통해 울릉도·독도 해양 쓰레기 500t 이상을 수거한다고 29일 밝혔다.

경북0726호는 울릉도와 독도 등 장거리 해역 운항을 위해 특수 설계된 다기능 해양환경 정화선이다.

울릉도와 독도 내 쓰레기와 해역 쓰레기를 육지로 운반한다.

포항에서 울릉도까지 약 10시간(217㎞), 울릉도에서 독도까지 약 5시간(87.4㎞), 포항에서 독도까지 약 12시간(258.3㎞) 걸리는 장거리 항로를 운항한다.

정화선은 2024년에는 71회 운항해 535t, 2025년에는 55회 운항해 416t의 해양쓰레기를 수거했다.

도는 올해는 80회 운항에 500t 이상 수거를 목표로 잡고 조만간 본격적인 운항에 들어갈 계획이다.

울릉군과 육지 쓰레기 처리업체 계약이 지난달 체결되는 등 다소 늦어지는 바람에 아직 쓰레기 운반이 이뤄지지는 않고 있다.

도는 이와 별도로 지난 27일 독도경비대의 요청에 따라 이 선박을 투입해 독도의 폐기물 5t 정도를 수거했다.

독도경비대에서 발생하는 폐기물은 통상 독도경비대가 자체적으로 운반·처리하고 있으나 최근 일부에서 환경오염 우려를 제기함에 따라 도가 정화선을 투입했다.

지난해에는 독도경비대에서 보관 중이던 폐기물이 기상 영향으로 바다로 유출되면서 환경오염 우려가 제기됐고, 이에 도는 경북0726호를 긴급 투입해 폐기물을 수거한 바 있다.

경북도는 앞으로도 해양환경정화선 운영을 확대하고 해양쓰레기 상시 수거 체계를 강화해 울릉도·독도의 청정 해양환경 보전과 해양생태계 보호에 힘쓸 방침이다.

문성준 경북도 해양수산국장은 “앞으로도 지속적인 관리와 정화 활동을 통해 울릉도·독도 해역의 청정 해양환경 보전에 최선을 다하겠다”고 말했다.