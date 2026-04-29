제기동역 인근에 조성되는 ‘이안 센트럴 제기동역’이 29일 청약홈을 통해 임의공급 청약 접수를 진행한다.

서울 동대문구 제기동 일원에 들어서는 ‘이안 센트럴 제기동역’은 가로주택 정비사업으로 조성되는 단지이다. 2027년 11월 준공 예정으로, 지하 2층~지상19층, 총 76세대로 구성된다.

분양가는 전용 59㎡ 기준 8억 후반~9억 중반대로, 인근 신축 및 분양권 단지와 비교해 상대적으로 낮은 수준으로 책정됐다.

입지 측면에서는 단지 반경 약 270m 내에 서울 지하철 1호선 제기동역이 위치해 있으며, 이를 통해 광화문·시청·종로 등 도심 업무지구로 이동이 가능하다. 제기동역은 동북선 경전철(예정)의 환승역으로 계획돼 있으며, 내부순환로 이용도 가능하다. 인근 청량리역에는 GTX-B·C노선(예정), 면목선, 강북횡단선 등 추가 노선이 계획돼 있다.

생활 인프라로는 롯데백화점 청량리점, 롯데마트, 이마트 청계천점 등이 차량으로 접근 가능하며, 서울약령시장, 경동시장, 청량리 종합시장 등 전통시장도 인접해 있다. 고려대학교 안암병원, 서울성심병원, 서울특별시 동부병원 등 의료시설도 주변에 위치한다.

주거환경 측면에서는 정릉천 산책로를 따라 청계천까지 이동이 가능하며, 인근에 용두공원, 선농단 역사공원 등 녹지 공간이 조성돼 있다. 청량리·제기동 일대에서는 재개발 및 재건축 사업이 추진 중으로, 향후 주거환경 변화가 예상된다.

이번 임의공급은 총 76세대 중 19세대를 대상으로 진행된다. 전용 59㎡ 17세대, 74㎡ 2세대가 공급 대상이다. 일반분양 세대가 30세대 미만으로, 관련 규정에 따라 전매 제한은 적용되지 않는다. 만 19세 이상이면 청약통장 보유 여부와 관계없이 신청 가능하며, 당첨자 발표는 5월 6일이다.

관련 정보는 가로주택 정비사업 플랫폼 ‘새집투어’를 통해 확인할 수 있으며, 현장 인근에 분양 사무실이 운영 중이다. 입주는 2027년 11월 예정이다.