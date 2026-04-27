[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기주택도시공사가 청년 및 자립준비 청년을 위한 매입임대주택 예비입주자 396명을 모집한다고 27일 밝혔다.

청년형 매입임대주택은 GH가 다세대․다가구․오피스텔 등 기존 주택을 매입해 시중 시세보다 30~50% 저렴한 임대조건으로 공급하는 공공임대주택이다. 도내 6개 시(성남, 수원, 시흥, 광명, 용인, 파주)에 거주할 청년 369명을 선발한다.

입주신청은 오는 28일(1순위), 29~30일(2·3순위)이다.온라인 GH청약센터를 통해 접수하면 된다.

보호종료아동 자립을 돕기 위해 자립준비청년을 위한 매입임대주택예비입주자 27명을 연중 상시 모집한다. 자격은 모집 공고일 현재 무주택자인 자립준비청년이다.

임대조건은 시중 시세 30% 수준이다. 임대기간은 청년형 매입임대주택과 동일하다. 신청방법은 매입임대주택 공급센터에서 현장 접수한다.

GH는 자립준비청년을 대상으로 보증금 100% 지원사업을 시행하고 있다. 올해 매입임대주택을 계약하는 자립준비청년 중 희망자는 주거비도 지원한다.