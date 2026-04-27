3월 중동 수출 49%↓…아세안·인도는 ‘껑충’ AI·틱톡 활용 온라인 수출 노하우 등 공유

[헤럴드경제=권제인 기자] 중동 전쟁으로 인한 지정학적 불확실성과 글로벌 물류 적체가 이어지는 가운데 코트라가 수출기업 지원과 시장 다변화에 나섰다.

코트라는 서울 본사에서 ‘중동전쟁 대응 동남아·인도 소비시장 진출전략 설명회’를 개최했다고 27일 밝혔다. 이번 행사는 중동 정세 불안으로 수출 차질이나 물류 애로를 겪는 기업들을 대상으로 글로벌 사우스 지역 진출 확대를 지원하기 위해 마련됐다.

실제 중동 수출은 감소세를 보이고 있다. 지난 3월 대중동 수출은 9억달러로 전년 대비 49% 감소했다. 다만 반도체 수출 호조에 힘입어 올해 1분기 전체 수출은 역대 최대를 기록했다. 특히 아세안(+34%), 인도(+30%), 중남미(+38%) 등으로의 수출이 증가하며 중동 수출 감소분을 상당 부분 상쇄하고 시장 다변화 흐름이 뚜렷해지고 있다.

이번 설명회는 글로벌 사우스 가운데서도 동남아와 인도 시장에 초점을 맞췄다. 양 지역은 최근 정상외교를 계기로 경제협력 확대 기대가 커지는 곳이다. 올해 3월 기준 아세안과 인도로의 수출은 158억달러로 전체 수출(861억달러)의 약 16%를 차지하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

행사에는 코트라를 비롯해 LG경영연구원, 안투안, CJ푸드빌 등 민관 전문가들이 참여해 시장 진출 전략을 공유했다. ▷글로벌 사우스 소비시장 트렌드 변화 ▷틱톡샵을 활용한 온라인 소비재 진출 전략 ▷인도네시아·베트남 현지화 성공 사례 등 실무 중심의 인사이트가 제시됐다.

현장에서는 ‘중동 수출 피해기업 1:1 애로 상담회’도 함께 진행됐다. 사전 신청한 60여 개 기업을 대상으로 관세·물류·법률 등 분야별 전문가가 참여해 맞춤형 솔루션을 제공했다.

상담 현장에서는 ▷중동 우회 물류 경로 및 비용 절감 방안 ▷동남아·인도 시장 관세 혜택 및 인증 전략 ▷전쟁 관련 수출입 법률 대응 등 실질적 컨설팅이 이뤄졌다.

코트라는 지원 제도도 확대했다. ‘긴급지원 바우처 사업’의 대상 국가는 기존 중동 14개국에서 22개국으로 늘리고, 국제 운송비 지원 한도는 6000만원에서 7500만원으로 상향했다. 또한 ‘해외공동물류센터’ 사업의 물류비 지원액을 2배로 확대해 무역관별 최대 2400만원, 최대 3개 무역관까지 지원할 방침이다.

김관묵 코트라 부사장 겸 경제안보통상협력본부장은 “최근 중동 전쟁 리스크 지속으로 수출기업들의 다각적인 대응 필요성도 커지고 있다”며 “중동 수출 기업의 애로 해소에 전력을 다하는 동시에, 동남아와 인도 등 유망 대체 시장 개척 기회로 삼을 수 있도록 하는 수출기업 버팀목 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.