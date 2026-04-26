[헤럴드경제=김성훈 기자] 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 기자단 만찬장에서 총격이 일어나 트럼프 대통령이 급히 피신하는 일이 일어났다. 주요 참석자 모두 무사했고 총격범은 현장에서 체포된 가운데, 트럼프 대통령은 용의자의 사진을 SNS에 올렸다.

백악관출입기자협회(WHCA)는 이날 저녁 8시 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔에서 기자단 만찬을 열었다.

트럼프 대통령 입장 후 국가 연주 의식이 끝나고 모두 식사하고 있던 오후 8시 30분께 총격으로 추정되는 소리가 몇 차례 울려퍼졌다. 곧바로 비밀경호국(SS) 요원들이 무대 위로 뛰어올랐고, “총격 발생”이라고 외쳤다.

무대 위에 마련된 헤드테이블에서 식사 중이던 트럼프 대통령과 배우자 멜라니아 여사, JD 밴스 부통령 등 주요 인사들은 테이블 아래로 몸을 숨긴 뒤 행사장 뒤로 피신했다. 트럼프 대통령과 밴스 부통령은 모두 부상 없이 안전한 것으로 전해졌다.

총격은 만찬장 외부에 위치한 보안 검색 구역에서 발생한 것으로 확인됐다. 연방수사국(FBI) 관계자는 산탄총(Shotgun)으로 무장한 괴한이 백악관 만찬장 보안을 뚫으려고 했으며, 이 과정에서 비밀경호국 요원을 향해 총격을 가했다고 설명했다.

비밀경호국은 총격 용의자를 체포해 구금 중이라고 밝혔다.

타스 통신은 뉴욕포스트 기자의 소셜미디어를 인용해 용의자가 31세 남성인 콜 토머스 앨런이라고 보도했지만, 공식 발표는 나오지 않았다. CNN은 용의자가 캘리포니아주 출신의 30대 남성이라고 전했다.

트럼프 대통령은 사건 이후 SNS인 트루스소셜에 용의자의 얼굴 사진을 공개했다. 용의자는 체포돼 양팔이 결박당한 채 엎드려 있는 모습이었다. 트럼프 대통령은 “용의자 단독 범행. 이란과 무관할 것으로 생각한다”라고 적었다.

백악관 출입기자단 측은 만찬 행사가 추후 재개될 예정이라고 공지했다. 다만 트럼프 대통령의 행사 재참석 여부는 확정되지 않았다. 이 행사는 100년 넘게 이어지며 매년 대통령과 언론 간 소통 창구 역할을 해온 유서 깊은 행사로, 트럼프 대통령이 참석한 것은 이번이 처음이다. 언론과 대립각을 세웠던 그가 참석한다는 점에서 주목을 받았다.