시민 정책 제안 플랫폼 ‘희망직통’ 개설 “현안 관련 주요 제안, 해법 제시할 것”

[헤럴드경제=나은정 기자] 김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 자신의 휴대전화 번호를 공개한 이후 쏟아진 시민들의 문자 메시지를 바탕으로 한 온라인 플랫폼 ‘희망직통’을 개설했다.

김 예비후보는 24일 시민 정책 제안 플랫폼 ‘희망직통’ 웹사이트를 베타버전으로 개설했다고 밝히며, “희망직통을 통해 모인 의견 가운데 주요 사안은 문제 파악과 해법 제시까지 연결하는 민생 행보로 이어가겠다”고 강조했다.

‘희망직통’은 김 예비후보가 지난달 30일 출마 선언 당시 자신의 휴대전화 번호를 공개한 이후 시민들이 보낸 문자 메시지를 기반으로 마련됐다. 시민들이 대구에 거는 희망과 현안 관련 정책 아이디어를 전달하는 창구가 될 예정이다.

김 예비후보 측에 따르면 지난 23일까지 김 후보가 받은 문자 메시지는 총 7449건에 달한다. 이 가운데 시민 응원과 정책 제안 성격의 메시지 5615건을 1차로 공개했고, 나머지 메시지도 순차적으로 공개할 방침이다.

시민들이 보낸 메시지는 원문을 최대한 유지하되 발신자 개인정보나 민감 정보, 타 후보 실명, 비방성 내용 등은 인공지능(AI)을 활용해 비식별 처리됐다.

특히 단순한 정책 제안을 넘어 다른 의견에 공감을 표시하는 ‘추천’(하트) 기능과 지역별 이슈를 보여주는 ‘우리 동네 시그널’, 주요 키워드를 통해 민심 흐름을 확인하는 ‘민심 기상도’ 기능 등 시민들의 참여가 가능하도록 설계됐다.

후보 측은 추천 수가 높은 제안부터 우선적으로 답변을 내놓고, 향후 기능을 보완해 정식 버전으로 운영할 계획이다.