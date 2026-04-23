[헤럴드경제=채상우 기자] 중동 전쟁 여파로 전세계적인 경제난이 이어지는 가운데, 미국 뉴욕 상류층 사이에서 수억 원을 호가하는 반려동물 장신구가 인기리에 팔리고 있다.

20일(현지 시각) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면, 최근 미국의 럭셔리 펫 주얼리 브랜드 ‘더 디 다이아몬드(The D Diamonds)’는 뉴욕의 최고급 숙박시설인 ‘바카라 호텔’과 손잡고 18K 금과 다이아몬드로 세공된 맞춤형 반려견 목걸이 컬렉션을 출시했다.

컬렉션의 가격대는 최소 2000달러(약 296만 원)이며, 높게는 15만 달러(약 2억2200만 원)에 달한다. 웬만한 고급 스포츠카 가격을 웃도는 금액을 오직 개 목걸이 하나에 쏟아붓는 셈이다.

판매 방식은 폐쇄적이고 은밀하다. 일반 매장이나 온라인에서는 구매할 수 없으며, 주최 측의 특별 초대를 받거나 기존의 고액 구매 이력이 있는 최상위 VIP 고객에게만 은밀하게 판매가 허락된다.

구매 희망자는 바카라 호텔 스위트룸 등에서 제공되는 최고급 샴페인을 즐기며 전문 디자이너와 1대1 개별 상담을 진행한다. 이 과정에서 반려견의 털 색상과 체형에 맞춘 보석의 종류 및 디자인을 결정하고 이름을 각인하는 등 100% 비스포크(맞춤 제작) 서비스를 받게 된다.

더 디 다이아몬드의 설립자 라헬리 워터스 샤미르는 “모든 제품은 우리의 타깃 고객에게 완벽한 맞춤형이어야만 한다”며 타협 없는 럭셔리 전략을 강조했다.

시장 전문가들은 이 같은 현상에 대해 상류층이 자신과 동일시하는 반려동물을 매개로 부(富)와 지위를 극단적으로 과시하려는 심리가 반영된 결과라고 설명했다.