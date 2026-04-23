교사 12명 용변 모습 촬영 수사 착수되자 증거 인멸까지

[헤럴드경제=한지숙 기자] 아내가 운영하는 어린이집 내 교직원 전용 화장실에 카메라를 설치해 불법 촬영해 재판에 넘겨진 40대 남성이 “가족 생계가 벼랑에 몰렸다”라고 호소했다. 검찰은 징역 3년형을 구형했다.

23일 법조계에 따르면, 수원지법 형사11단독 지선경 판사 심리로 열린 40대 A 씨의 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용촬영) 혐의 사건 결심공판에서 검찰은 A 씨에게 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

아울러 성폭력 치료 프로그램 이수와 10년간의 취업제한 명령, 신상정보 공개·고지 등도 함께 요청했다.

A 씨는 지난해 8월 초부터 12월 9일까지 약 4개월 간 용인시에 있는 어린이집 1층 직원용 화장실에 소형 카메라를 설치해 여교사 등 직원 12명의 용변 보는 모습을 불법 촬영한 혐의로 구속기소 됐다. 어린이집 원장은 A 씨의 아내였고, A 씨는 유치원 차량 운전기사로 일했다.

A씨 범행은 한 교사가 화장실에 불법 촬영 카메라가 떨어져 있는 것을 직접 목격하면서 발각됐다. 피해 교사가 이 같은 내용을 원장에게 전달했지만, 원장과 남편 A씨는 수일간 경찰 신고를 미루고, 몰래 사설 업체에 포렌식을 맡겨 내용을 삭제하려 했다.

신고받은 경찰은 A 씨를 입건한 뒤 그의 소형 카메라, 컴퓨터 등을 압수해 분석했다. 해당 기기들에는 불법 촬영 영상물이 저장돼 있던 것으로 전해졌다. 불법 촬영 피해자는 12명으로, 이들 모두 해당 어린이집 소속 교사였다.

이후 A 씨는 SD카드를 변기에 버리고 강원 동해시로 도주해 범행에 사용한 카메라 등을 바다에 던져 버리는 등 증거를 인멸한 혐의도 받는다.

검찰은 “피고인은 어린이집 대표로서 보호해야 할 직원들을 상대로 상당 기간 반복적으로 범행을 저질러 죄질이 매우 불량하다”며 “화장실 선반에 있던 카메라를 개조해 좌변기에 설치할 만큼 범행이 대범해졌고, 적발 후 증거를 인멸한 점 등을 고려했다”라고 구형 이유를 밝혔다.

A 씨 측은 공소사실을 모두 인정하며 선처를 호소했다.

A 씨의 변호인은 “피고인은 잘못을 모두 인정하고 참회하고 있다”며 “다만 피해자들이 가장 우려할 영상 유포나 복사는 전혀 없었다는 점은 포렌식을 통해 확인됐다”고 주장했다.

이어 “사건 이후 어린이집이 사실상 폐업 수순을 밟게 되면서 가족들의 생계가 벼랑에 내몰린 상황”이라며 “피해자들에게 용서받지는 못했으나, 가족들이 앞으로 철저히 감시하고 올바르게 이끌 것을 다짐하는 점을 참작해달라”고 호소했다.

A씨는 최후 진술에서 “피해자와 가족분들께 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다. 평생 속죄하며 살겠다”고 고개를 숙였다.

A씨에 대한 선고 공판은 오는 6월 18일 오후 2시에 열린다.