‘토큰 기반 결제’ 실증사업도 공동 추진

토스가 한국조폐공사와 블록체인 기반 결제 인프라 구축을 위한 협력에 나선다고 23일 밝혔다. 중·장기적으로 예금토큰, 스테이블코인 등 토큰 기반 결제 수단을 활용한 실증사업도 공동으로 추진하겠다는 방침이다.

22일 서울 서초동 토스 신논현 오피스에서 열린 이번 전략적 업무협약(MOU)에는 이승건(왼쪽) 토스 대표 및 황우성 본부장과 더불어 성창훈(오른쪽) 한국조폐공사장, 박주열 처장 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

이번 협약은 디지털 결제 이용 편의성을 높이고, 블록체인 기반 결제 인프라 도입과 연계를 공동으로 추진하는 데 목적이 있다. 양사는 우선 지급결제 인프라를 연계해 사용자 결제 경험을 개선하고, 새로운 결제 방식 적용 가능성을 함께 검토할 예정이다. 시스템 연계를 중심으로 과제를 추진하는 것을 넘어 신규 결제 모델 발굴과 인프라 구축으로 협력을 확대하겠다는 구상이다.

이는 민간 핀테크와 공공 지급결제 인프라를 연결하는 협력으로, 토스는 지난해 7월 기준 누적 가입자 수 3000만 명을 기반으로 간편 송금, 신용 조회, 환전 서비스 등을 제공해 왔다. 한국조폐공사는 83개 지자체 지역화폐 운영 및 디지털 온누리상품권 운영사업 등 공공 결제 인프라를 운영해 왔다. 양측은 각자의 사용자 기반과 결제 인프라를 연계해 디지털 결제 환경을 확장해 나갈 계획이다. 유혜림 기자