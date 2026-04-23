[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 농업회사법인 착한농부(주)가 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 2026년도 ‘찾아가는 양조장’ 사업에 신규 선정됐다고 23일 밝혔다.

경북 예천군 용문면 소재 전통주 양조장인 착한농부는 전국 20개 후보 양조장 가운데 최종 5곳 중 하나로 뽑히는 쾌거를 이뤘다.

‘찾아가는 양조장’ 사업은 지역 우수 양조장을 전통주 체험·관광과 연계한 복합 문화공간으로 육성하고자 농식품부가 2013년부터 추진해 온 대표 사업이다.

현재 전국 69개소가 운영 중이며 100여 년의 역사를 간직한 전통 양조장부터 현대식 설비를 갖춘 양조장까지 다양한 공간과 체험 프로그램으로 전통주 문화를 알리고 있다.

민간 전문가로 구성된 평가위원회는 양조장의 역사성, 지역사회 연계성 및 주변 관광 요소, 업체의 술 품질인증 보유 여부, 각종 전통주 품평회 수상 이력 등을 종합 평가햇다.

착한농부는 예천 지역의 역사·문화와의 높은 연계성과 차별화된 체험 프로그램 운영 역량을 인정받아 선정됐다.

이번 선정으로 착한농부는 주류 및 관광 분야 맞춤형 컨설팅 지원과 함께 체험장·판매장 등 환경 개선, 체험 프로그램 개발, 홈페이지 등 홍보 시스템 구축 등의 지원을 받는다.

특히 올해부터 새롭게 도입된 유효기간 3년 제도에 따라 지속적인 운영 기반을 확보하고 장기적으로 지역사회와 연계한 관광 상품화도 추진할 계획이다.

예천군 관계자는 “착한농부의 ‘찾아가는 양조장’ 선정은 예천 전통주의 우수성과 잠재력을 입증한 지역의 쾌거”라며 “이번 사례를 마중물 삼아 예천의 다양한 로컬 콘텐츠들이 대한민국을 대표하는 문화·관광 명소로 함께 성장할 수 있도록 체계적인 지원과 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.