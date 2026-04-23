‘서해그랑블 by 홈닉’ 구축 예정 홈플랫폼 확장, 주거서비스 차별화

[헤럴드경제=서정은 기자] 삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)이 서해종합건설과 손잡고 홈플랫폼 ‘홈닉(Homeniq)’ 서비스 생태계 확장에 나선다.

23일 삼성물산에 따르면 양사는 전일 서울 서초구에서 서해종합건설과 ‘서해그랑블 바이(by) 홈닉’을 구축하는 내용의 업무계약을 체결했다. 양사는 이를 계기로 주거 서비스를 차별화하고 기술교류를 지속하기로 했다.

체결식에는 이주용 삼성물산 DxP사업부장(부사장), 지소영 삼성물산 H&B플랫폼사업팀장(상무), 김상동 서해종합건설 대표이사, 김계만 서해종합건설 기술본부장(상무) 등이 참석했다.

양사는 6월 분양 예정인 인천시 왕길동 서해그랑블 신축 단지의 입주민들에게 ‘서해그랑블 by 홈닉’을 우선 제공하기로 했다.

이를 통해 서해그랑블 입주민들은 기본적인 홈서비스인 ▷홈사물인터넷(IoT) 제어 ▷ 커뮤니티 시설 예약 ▷생활지원센터 기능(공지· 관리비 조회) ▷차량관리(방문차량예약 등) ▷에너지 관리와 라이프서비스(입주민 커뮤니티·쇼핑 등) 기능을 사용할 수 있다.

또한 삼성물산의 홈플랫폼 ‘홈닉’, 인공지능(AI) 주차 서비스, 층간소음 저감, 에너지 통합모니터링 시스템(REMS) 등 양사가 보유한 스마트 주거 솔루션에 대한 기술 교류를 지속할 예정이다.

이주용 DxP사업부장은 “‘서해그랑블 by 홈닉’을 서해종합건설 입주민들에게 제공해 주거 편의와 자부심을 제공하겠다”고 밝혔다.

현재 홈닉은 삼성물산의 래미안 단지 외에도 타 브랜드 아파트에 확대 적용 중이다. 삼성물산은 계속해서 홈플랫폼 서비스 생태계를 확장해 나갈 예정이다.

한편 서해종합건설은 주거·레저 사업을 운영하는 종합건설사로 아파트 브랜드 ‘서해그랑블’, 주상복합·주거형 오피스텔 브랜드 ‘서해스카이팰리스’를 중심으로 수도권과 전국 주요 지역에서 주거단지 개발을 추진하고 있다. ‘제주 아덴힐 리조트’, 강릉 ‘세인트존스호텔’도 운영하고 있다.

김상동 대표이사는 “이번 파트너십을 통해 입주민들에게 ‘고객과의 건강하고 행복한 동행’을 약속하는 서해종합건설의 가치를 실현하겠다”고 말했다.