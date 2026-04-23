[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 오는 24일부터 대변항 일원에서 열리는 ‘제30회 기장멸치축제’를 맞아 방문객 참여를 확대하고 축제 분위기를 한층 고조시키기 위해 ‘하트 인증샷 이벤트’를 진행한다.

이번 이벤트는 기장군을 대표하는 축제인 기장멸치축제를 찾는 관광객들이 보다 즐겁게 축제를 체험하고, 기장군 공식 SNS 채널을 통해 군정 소식을 보다 친근하게 접할 수 있도록 기획됐다.

이벤트는 축제 기간인 24일부터 26일까지 3일간 진행된다. 참여를 원하는 방문객은 축제 현장에서 하트 포즈로 인증샷을 촬영한 뒤, 기장군 공식 SNS(페이스북, 인스타그램, 블로그, 유튜브, 카카오톡채널) 중 1곳 이상을 팔로우하면 된다. 이후 안내된 QR 코드를 통해 사진을 제출하고 이벤트 게시물에 ‘참여 완료’ 댓글을 남기면 접수가 완료된다.

기장군은 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 총 10명에게 올리브영 2만원 권 모바일 상품권을 증정할 예정이다. 당첨 결과는 오는 29일 기장군 공식 SNS를 통해 발표된다.

기장멸치축제는 매년 전국에서 수많은 관광객이 찾는 기장의 대표 먹거리 축제로, 수산물 깜짝경매와 멸치회 무료시식회 등 다채로운 프로그램이 진행된다.