[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시민의 힐링 휴식처인 중덕지 자연생태공원에 봄 향기를 가득 머금은 꽃잔디가 만개해 눈부신 보라색 빛을 발산하고 있다.

23일 상주시에 따르면 이곳 꽃잔디는 멀리서 보기엔 잔디 같지만 긴 줄기로 땅속을 뻗으며 보라색 꽃을 피우기 때문에 꽃잔디로 불린다. 꽃은 주로 4월에 피며 패랭이꽃 모습으로 지면에 퍼지기 때문에 지면패랭이꽃이라고도 한다.

중덕지 생태공원의 화려한 꽃잔디가 분홍빛 융단을 깔아 놓은 것 같은 이색적인 볼거리를 제공해 나들이를 나온 상주시민들은 사진을 찍으며 봄의 절정을 만끽하고 있다.

이외에도 연산홍, 철쭉, 팬지, 비올라 꽃 등이 아름답게 어우러져 많은 방문객들이 둘레길을 걸으며 마음이 정화되는 산책의 시간을 즐기고 있다.

황인수 환경관리과장은“중덕지 자연생태공원은 불어오는 봄바람을 느끼면서 수면 위를 걷는 듯한 산책의 즐거움을 만끽할 수 있는 힐링 플레이스”라며 “잘 정돈된 산책로를 따라 걸으며 맑은 공기와 계절마다 달라지는 풍경을 감상할 수 있는 일상속에서 편히 찾을 수 있는 휴식 공간으로 가꿔 나가겠다”고 말했다.