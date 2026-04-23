‘구글 클라우드 넥스트 2026’서 파트너십 발표 GDC 활용해 공공·금융 규제 시장 본격 확대 제미나이 엔터프라이즈 에이전틱 AI 공급도

[헤럴드경제=차민주 기자] 삼성SDS는 미국 라스베이거스에서 개최된 ‘구글 클라우드 넥스트(Google Cloud Next) 2026’에서 구글 클라우드와 ‘인공지능(AI)·클라우드·보안 분야’ 사업에 대한 전략적 파트너십을 발표했다고 23일 밝혔다.

양사는 이번 파트너십을 계기로 생성형 AI와 클라우드 분야에서 협력을 추진한단 방침이다. 특히 공공·금융 등 고보안·규제 산업을 중심으로 AI·클라우드 사업 기회를 공동 발굴할 계획이다.

삼성SDS는 구글 분산형 클라우드(GDC)를 활용해 고보안·규제 시장을 본격적으로 공략한단 방침이다. GDC는 데이터센터와 에지 환경을 위한 완전 관리형 소프트웨어 및 하드웨어 설루션으로, 규제 준수·데이터 현지 처리·시스템 생존성·초저지연 등의 요구사항을 충족한다.

아울러 삼성SDS의 삼성 클라우드 플랫폼(SCP)을 통해 구글의 제미나이 엔터프라이즈와 에이전틱 AI 설루션을 기업 고객에게 통합 제공하는 방안도 모색한다.

또 구글 클라우드 플랫폼(GCP)과 삼성SDS의 클라우드 기술 역량을 결합한 관리서비스사업자(MSP) 사업도 강화한다.

이와 함께 구글의 클라우드 보안 설루션(Wiz)과 삼성SDS의 보안·관리 서비스 역량을 결합해 클라우드 보안과 선제적 위험 대응에 대한 협력도 확대할 방침이다.

루스 선 구글 클라우드 코리아 사장은 “삼성SDS와의 파트너십 확장은 에이전틱 AI와 소버린 클라우드 역량을 활용해 글로벌 규제 산업을 혁신하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “제미나이 엔터프라이즈와 삼성SDS의 산업 전문성을 결합해, 단순한 기술 제공을 넘어 안전하고 확장할 수 있는 차세대 기업용 인텔리전스의 표준을 만들겠다”고 말했다.

삼성SDS 이호준 클라우드서비스사업부장은 “이번 구글 클라우드와의 협력을 통해 고보안과 규제 산업을 중심으로 AI·클라우드 환경을 구축하고, 기업의 AI 전환을 지원하겠다”며 “앞으로도 다양한 산업에서 AX 혁신을 확대하겠다”고 말했다.